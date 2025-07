Oposição vai questionar irregularidades em contrato do Estado; Governo rebate acusações e reforça 'legalidade'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deputados da oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) anunciaram, nesta quinta-feira (31), que irão acionar o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e a Polícia Civil para investigar possíveis irregularidades na seleção das agências encarregadas da publicidade institucional do Governo do Estado.

A petição protocolada solicita a abertura de investigação criminal sobre o contrato de R$ 1,2 bilhão, que já havia sido questionado junto ao Tribunal de Contas.

Em contato com o JC, o deputado estadual Waldemar Borges (PSB) afirmou que os indícios apresentados possuem “consistência” e são acompanhados de documentação que justificaria a atuação dos órgãos de controle.

Em resposta à reportagem, a Secretaria de Comunicação do Governo de Pernambuco afirmou que "todo o processo licitatório de publicidade institucional foi conduzido de acordo com a legislação vigente, respeitando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e transparência".

"O modelo adotado segue a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (TCU) e práticas já utilizadas pelo Governo Federal e por outros estados brasileiros", comunicou o Estado.



Entenda as acusações

As acusações centram-se em dois eixos principais: a complexidade e o valor do contrato de publicidade, e a suposta relação entre a empresa vencedora, Agência E3 Comunicação Integrada Ltda., e um parente da governadora Raquel Lyra (PSD).

A principal denúncia aponta para uma "relação afetiva" entre a empresa e o empresário Waldemiro Teixeira, que seria primo da governadora. A agência E3 teria ocupado salas no Recife que pertencem a Waldemiro, conhecido como Dódi.

Por outro lado, segundo o Governo do Estado, "não há, por parte da Secretaria, qualquer informação sobre vínculo societário, contratual ou operacional entre o empresário Waldemiro Teixeira e as empresas vencedoras da licitação".

"O processo de seleção foi conduzido por critérios técnicos, objetivos e públicos, sem qualquer interferência externa", completou.



O dossiê aponta que uma gerente de Negócios da Makplan Marketing e Planejamento, uma das empresas de Dódi, migrou para a E3 em abril, mês da assinatura do contrato da agência com o Governo estadual.

A mudança foi vista como um indício de que o primo da governadora está indiretamente envolvido na contratação.

Tempo de contrato de 10 anos

O contrato em questão, avaliado em R$ 1,2 bilhão, é por um período de 10 anos, o que significa que abrange duas gestões futuras. Uma empresa pernambucana, inclusive, já havia entrado com denúncia sobre esse aspecto.

Embora o caso já tenha sido levado ao Tribunal de Contas, Waldemar Borges (PSB) esclareceu que o órgão "ainda não analisou esse aspecto" das denúncias.

Na nota enviada pelo Governo, a Secretaria de Comunicação esclareceu que o contrato firmado tem vigência inicial de 12 meses, com valor anual de R$ 120 milhões.

"A possibilidade de renovação por até 10 anos segue o previsto na Lei 14.133/2021, que autoriza prazos estendidos para serviços contínuos — como é o caso da publicidade institucional — com base em critérios de eficiência e planejamento de longo prazo", disse.



Ministério Público de Pernambuco é acionado

"A gente está acionando adicionalmente o Ministério Público e a própria polícia para que investiguem essa relação para ver o que é que há nela. Se há de fato algum favorecimento, algum direcionamento, alguma participação", explicou Waldemar, em entrevista ao JC.

A reportagem do Jornal do Commercio entrou em contato com a empresa E3 em busca de posicionamentos, mas ainda não obteve resposta até a publicação desta matéria.

