O que Raquel Lyra sinaliza quando manda uma LDO prevendo gastar R$ 6,1 bilhões em investimentos em 2026

Valor é o maior desde os anos do início do segundo governo de Eduardo Campos, e mostra que dinheiro virá de empréstimos já contratados.

No jargão do setor público, a entrega do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) entregue à Assembleia Legislativa (Alepe) feita pela Secretaria de Planejamento é um texto onde o governador(a) dá uma geral no planejamento de médio prazo e o orçamento anual do Estado do ano seguinte, apresenta receitas o que programa de previsão de receitas, despesas e, dependendo da situação do caixa, informa a previsão de investimentos.



Por isso talvez o fato a ser observado como mais atenção nos próximos documentos que a governadora Raquel Lyra deve enviar a mesma Alepe (a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a atualização do Plano Plurianual (PPA), quando é onde o Executivo mostra o caminho das pedras. Ou, onde vai mesmo gastar no ano seguinte.



Mais investimentos



Por isso, chama a atenção que já na LDO 2026, a governadora Raquel Lyra tenha informado que os investimentos em 2026 serão na ordem de R$6,1 bilhões, mantendo o patamar de aceleração do Estado.

Principalmente devido aos empréstimos contratados e a execução prevista deles. Uma consulta aos documentos de 2024 e 2025, por exemplo, revela que ano passado esse número era bem menor.



Nível de gastos



A Raquel Lyra afirma no texto que mandou aos deputados que parte dos investimentos que pretendia fazer viria da parceria com o governo federal, numa projeção acima de R$1 bilhão para 2025 e 2026.



Por isso deve se prestar mais atenção no trecho onde o governo avisa que vai aumentar a despesa com pessoal e encargos, com aquele discurso chapa branca de valorização das carreiras, com reajustes salariais dos servidores, frutos de negociações com as entidades sindicais e novas nomeações, totalizando R$22,7 bilhões.



Governadora Raquel Lyra conclusão Curso de Formação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. - Hesíodo Góes/Secom

Sem novas greves



Como se sabe, ela conseguiu fechar um cronograma de reajustes anuais que vai até 2026, o que lhe assegura que quase a totalidade dos servidores sabem o que terá de aumento no seu governo, o que reduz muito a possibilidade de enfrentar greves.



A questão do pessoal em Pernambuco merece uma atenção especial. Em 2024, existiam 66.723 servidores na ativa cuja folha média custa por mês R$479.73 milhões com um salário médio de R$7.189,95. Gente com idade média de 50,37 anos.



Haja aposentados



Quando se olha para os aposentados pode ver que são 61.773 com um custo mensal de R$382.00 milhões e um salário médio de R$6.183,97. Detalhe: idade média é de 71,56 com expectativa de 75 anos, em 2028. Eles pagam por ano R$2.124 bilhões em contribuições, mas custam R$7.901 bilhões, portanto, um déficit de R$5.776 bilhões por ano e… subindo.



Mais PM na s ruas



Uma das razões que obrigou a governadora Raquel Lyra a contratar PM é que hoje a nossa Polícia Militar tem 18.506 ativos que nos custam R$124.32 milhões por mês com remuneração média de R$6.718,31, num contingente de pessoas com 39,14 anos de idade. Pelo padrão legal deveriam ser 35 mil.



Entretanto, o problema está nos militares da reserva (aposentados e pensionistas). São 16.763 que custam R$147,58 milhões por mês com benefício médio de R$8.807,75. Ou seja, a PMPE gasta mais com militares reformados do que com os da ativa. Além dos 7.258 pensionistas que custam R$42.043 milhões por mês.



Pensionistas



As projeções indicam que em 2030 se o governo não encontrar mais PM existirão 16.320 na ativa que 21.185 aposentados e pensionistas num total de 37.505 contra-cheques vinculados às forças militares.

No ano passado, o governo do Estado informou que o Executivo apresentou um crescimento da despesa com pessoal de 4,7% em relação ao primeiro semestre de 2023, e espera-se finalizar o exercício com uma variação de 7%. Foi o resultado do aumento de aproximadamente 20% que o governador Paulo Câmara deu no final do mandato.



Boné laranja



Mas esse ano, o aviso é o dos novos policiais militares cuja primeira turma deve estar nas ruas esse mês e a segunda turma em março do ano que vem.



Como se sabe a PMPE vai ter até 2026 um novo contingente de 7.200 de “boné laranja” nas ruas. Além das despesas gerais do projeto Juntos pela Segurança que inclui delegados, bombeiros e equipamento e até melhoria do sistema prisional.



LDO 2026 prevê investimentos em restauração de hospitais publicos de Pernambuco.. - Diculgação

Previsão da LOA



Tecnicamente, o texto que o governador(a) mandou à Assembleia é uma previsão do que vai estar contido em detalhes na LOA que aliás é onde estarão as despesas com emendas.

E, aparentemente, deve conter as novas recomendações sugeridas pelas Secretarias de Planejamento, Fazenda, Controladoria e PGE que devem agilizar o pagamento das instituições listadas pelos deputados.



Mais empréstimos



No texto da LDO a governadora diz claramente que trabalha com o dinheiro dos empréstimos, confirmando o que o governo já tinha revelado de uma meta de gastos mensais de R$500 milhões por mês. O que faria ela chegar aos R$6,1 milhões ao final do seu governo.



O texto de 2025 tem uma proposta interessante sobre o valor das emendas e transferências. Atualmente, a emenda individual ao projeto de lei orçamentária não pode ser inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais) se destinada a entidades privadas e a R$60 (sessenta mil reais) nos demais casos.



Emendas maiores



O pagamento de emendas do GT criado para resolver o imbróglio das emendas de 2024 identificou que o valor precisa subir para R$100 mil e para demais emendas de R$60 mil para 250 mil. Isso poderia ajudar na tramitação das emendas cujo valor este ano chegou a R$302.64 milhões.



De qualquer forma, a previsão é que no orçamento de receitas totais de R$ 58,6 bilhões onde apenas com pessoal e encargos o governo vai gastar R$ 22,7 bilhões e que na conta de manutenção de hospitais públicos e de escolas estaduais, a operacionalização do Juntos pela Segurança e a melhoria do sistema prisional esteja previsto gastar mais R$ 17,5 bilhões tenha mesmo dinheiro para investimentos. Com todas as repercussões políticas que isso deve representar.

Projeto Raízes tem como objetivo rentabilizar um dos ativos da Ordem Salesiana mais emblemáticos de Pernambuco. - Divulgação

Salesianos e Rio Ave lança Raízes

Nos últimos anos, a construtora pernambucana Rio Ave tem se destacado no mercado imobiliário de luxo pelo padrão que adotou nos seus projetos que elevaram o nível do mercado regional. Ela também se destacou ao implantar no bairro da Ilha do Leite, um conjunto de edifícios empresariais que mudaram a ocupação do que se convencionou do Pólo Médico de Pernambuco pelo nível de construção do segmento que também impactou o segmento na região.



Agora, a companhia de origem portuguesa está se juntando à Inspetoria Salesiana num projeto que visa levar ao bairro do Boa Vista um complexo imobiliário que pretende iniciar a mudança da ocupação da região adjacente ao Pólo Médico com um novo padrão de imóveis residenciais.



Ordem Salesiana



O que as duas instituições chamam de Raízes tem como objetivo rentabilizar um dos ativos da Ordem Salesiana mais emblemáticos de Pernambuco, o tradicional Colégio Salesiano aumentando sua contribuição social mirando numa transformação urbana da região central da cidade.



O empreendimento será composto por cinco torres residenciais integradas em um único condomínio completo, associado a um empresarial com um mall comercial, que será operado pela Inspetoria Salesiana ocupando uma área total de 21.014,76m², sendo 10.913,27m² de área verde preservando inclusive árvores centenárias que já existentes no terreno.



Nova centralidade



O novo complexo terá cinco torres com diversas configurações de plantas e metragens, com apartamentos de 2 e 3 quartos, além de algumas coberturas com 4 quartos, oferecendo opções de unidades para diversos perfis e estilos de vida. Ele trabalha com o desenvolvimento dos residenciais de forma faseada e na primeira fase do empreendimento, as plantas serão de aproximadamente 49m 2, 56m 2, 74m 2 e 93m 2.



A torre comercial com 15 pavimentos terá até 9 módulos por pavimento com áreas entre 42m 2 e 70m 2. O seu térreo abrigará um mall para seis lojas com áreas de 48m2 a 260m 2, compondo o complexo, que receberá ainda um bosque de árvores centenárias, que durante o dia, parte dele será compartilhado com a cidade.

Colegio-Salesian Sagrado Coracao do Recife. - Divulgação

Ecossistema urbano



A proposta é que o Raízes de origem a um novo ecossistema urbano que se conectará com a cidade, com o bairro onde os moradores poderão viver de forma integrada, com tudo ao seu redor induzindo a uma nova centralidade, no limite entre a Ilha do Leite e a Boa Vista, vai estar próximo ao trabalho, à escola do seu filho e a áreas comerciais que possibilitam fazer compras, se divertir, ir à igreja ou ao teatro — tudo a poucos passos de casa.



O conceito é de um local com residenciais diferenciados, parques privativos, além de um empresarial com mall de conveniências, que vai oferecer serviços, comércio e bem-estar conectado ao bairro.



Colégio Salesiano



Segundo os empreendedores o propósito é viabilizar um empreendimento de uso misto na área adjacente às instalações do Colégio Salesiano e pertencente à Ordem Salesiana, - que se encontrava ociosa e gerava um custo elevado de manutenção - em consonância com o propósito da Ordem para o lugar.



Isso quer dizer uma maior atenção ao desenvolvimento urbano da cidade, com planejamento responsável e promovendo a integração do colégio, da Basílica, do Teatro da Boa Vista e demais equipamentos da Ordem, com moradores, com a cidade e com as pessoas.



Vida amigável



O projeto também segue a tendência de consumo tem apontado para um novo modelo de vida mais dinâmico, prático e integrado: os empreendimentos de uso misto. Essa proposta inovadora une no mesmo espaço residências, comércios, serviços e, muitas vezes, até áreas corporativas, criando verdadeiros micro bairros planejados, onde tudo o que se precisa está a poucos passos de casa.



Metro Arquitetura



O masterplan foi idealizado conjuntamente pela Rio Ave e Inspetoria Salesiana, com a concepção do escritório de arquitetura Juliano Dubeux e a Metro Arquitetura.

Também trabalha com o uso misto também traz benefícios econômicos e sustentáveis, ao incentivar a circulação de pedestres no local, diminuindo a circulação de veículos na cidade, e reduzir a necessidade de deslocamentos longos, contribuindo para uma cidade mais compacta e eficiente.



Efeitos sustentáveis



O uso misto também traz benefícios econômicos e sustentáveis, ao incentivar a circulação de pedestres no local, diminuindo a circulação de veículos na cidade, e reduzir a necessidade de deslocamentos longos, contribuindo para uma cidade mais compacta e eficiente.

A tendência do uso misto representa o futuro do urbanismo inteligente, um estilo de vida conectado, funcional e pensado para atender às demandas da vida moderna.



Planejamento



Ao longo de seis anos, a Inspetoria Salesiana buscava por um parceiro que entendesse a cidade e que tivesse expertise em transformação urbana.

Eles escolheram a Rio Ave é uma construtora sólida no mercado imobiliário e bastante inovadora, entrega qualidade nos seus projetos e trabalha de forma sustentável, além de ter sido pioneira na transformação da Ilha do Leite.



Do ponto de vista do Salesiano, a parceria visou ainda, potencializar e modernizar o colégio, sua estrutura e sua grade de atividades, tendo como meta uma educação integral, inclusiva, libertadora, profissional e de excelência, de acordo com as exigências da sociedade.