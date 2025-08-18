CPI da publicidade: oposição cresce na Alepe e base governista perde duas lideranças
Movimentações resultaram na perda de duas lideranças de partido simpáticas ao Governo; presidente da Alepe foi figura central em articulação com o PSB
Clique aqui e escute a matéria
Em uma série de articulações políticas, a oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) tem executado manobras que visam impactar diretamente a composição da CPI da publicidade que investigará contratos do governo do estado.
As movimentações resultaram na perda de duas lideranças de partido simpáticas à governadora Raquel Lyra (PSD): Débora Almeida e Jarbas Filho.
Guinada do PSDB e a CPI da publicidade
O presidente da Alepe e presidente estadual do PSDB, Álvaro Porto, foi a figura central em uma importante articulação com o PSB.
Esta manobra resultou na filiação do deputado Diogo Moraes, ex-líder do PSB na Alepe, ao PSDB.
A mudança de partido de Diogo Moraes, mesmo antes da janela partidária, foi possível graças a um acordo entre os diretórios estaduais do PSDB e do PSB, garantindo que o parlamentar não corra o risco de perder o mandato por infidelidade partidária.
Com a chegada de Diogo Moraes, o PSDB passou a contar com quatro deputados na Casa: Álvaro Porto, Débora Almeida, Diogo Moraes e Izaías Régis.
A executiva do partido foi decisiva ao desempatar a situação e indicar Diogo Moraes como o novo líder da bancada do PSDB.
Essa liderança era anteriormente ocupada pela deputada Débora Almeida, que é uma voz governista.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Oposição busca maioria na CPI da publicidade
A principal motivação por trás da filiação de Diogo Moraes ao PSDB e sua ascensão à liderança da bancada tucana é garantir que a oposição tenha maioria na CPI.
A comissão é composta por nove membros titulares e nove suplentes. O prazo final para entrega dos nomes é nesta segunda-feira (18).
Com essa movimentação, a expectativa era que a oposição pudesse ter cinco adversários da governadora Raquel Lyra contra quatro representantes governistas.
Inicialmente, o governo havia garantido a maioria com um acerto com o PL, que trocou de líder e indicou Nino de Enoque para o colegiado.
No entanto, a filiação de Diogo Moraes ao PSDB e sua entrada na CPI, possivelmente no lugar de Débora Almeida, se configura como um golpe para a base governista.
Em contato com a reportagem do JC, a deputada lamentou a decisão e disse estar triste em "ver que o partido se tornou um puxadinho do PSB e da prefeitura do Recife".
"É uma pena ver um partido que já teve tanto protagonismo dentro do cenário estadual e nacional está sendo usado como forma de fazer somente um jogo político que tem como objetivo sangrar a gestão da governadora Raquel Lyra e assim acabar prejudicando muitos pernambucanos", afirmou Débora Almeida.
Waldemar Borges e a liderança do MDB
Não foi apenas Diogo Moraes a realizar uma mudança estratégica.
O deputado Waldemar Borges, também do PSB, deixou o partido e se filiou ao MDB, assumindo a liderança da legenda na Alepe.
Ele substituiu o deputado Jarbas Filho, que apoia a governadora Raquel Lyra.
A movimentação de Waldemar Borges para o MDB também tem implicações diretas para a CPI.
Com sua entrada, a base governista corre o risco de ficar com um número ainda menor de integrantes no colegiado, possivelmente contando com apenas três dos nove membros.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />