Articulação de Álvaro Porto leva Diogo Moraes a trocar PSB pelo PSDB para oposição ganhar maioria na CPI
Álvaro Porto conseguiu a filiação do deputado Diogo Moraes ao PSDB para colocá-lo como integrante da CPI no lugar da deputada Débora Almeida
Apesar de ter garantido maioria na CPI da Publicidade na Assembleia, a base governista é vítima de mais uma articulação do presidente da Alepe, Álvaro Porto, que conseguiu a filiação do deputado Diogo Moraes ao PSDB para colocá-lo como integrante da CPI da Publicidade no lugar da deputada governista Débora Almeida, também tucana.
Com isso a Comissão Parlamentar de Inquérito passa a ter maioria governista. Na semana passada já havia temor na oposição de alguma manobra de última hora depois que o PL voltou à base governista com o deputado Nuno de Enoque assumindo a liderança partidária.
Álvaro convocou os deputados Débora Almeida e Isaías Regis para uma reunião esta manhã no partido quando informou que Diogo havia se filiado, que o PSDB tinha agora quatro deputados estaduais ganhando um lugar na comissão que terá nove membros efetivos.
Articulação parecida com essa fez com que a governadora Raquel Lyra perdesse a presidência das três principais comissões da Alepe, Justiça, Finanças e Administração o que só comprova a tese de que um governador necessita contar com a boa vontade do presidente do Poder Legislativo.
