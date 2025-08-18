Comissão de Justiça é base de membros de CPI na Alepe e governistas querem todos os cargos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Comissão de Justiça da Assembleia, onde, normalmente, têm assento os deputados mais experientes da casa, virou parâmetro para escolha dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Publicidade, tanto na base do governo como na oposição. Os governistas já indicaram seus cinco nomes, os atuais titulares da CCJ Antonio Moraes, do PP; Débora Almeida, do PSDB; João Paulo Lima, do PT, e Wanderson Florêncio, do Solidariedade, que substituiu recentemente Luciano Duque, e o deputado Nino de Enoque, do PL. A oposição deve indicar seus representantes esta segunda mas tudo indica que serão os deputados Waldemar Borges e Sileno Guedes, do PSB e membros da Comissão de Justiça; Antonio Coelho, do União Brasil, da Comissão de Finanças, e Dani Portela, do PSOL, que vai compor o colegiado por ter sido a proponente.

Com cinco dos nove membros, agora que ganhou apoio do PL, a base governista tem poder, tanto para aprovar proposições feitas à CPI como para não aceitar o que for proposto. Também vai ser fundamental na escolha do presidente, vice e relator, os cabeças da CPI. Se depender da disposição dos deputados, os governistas ocuparão os três espaços. “A oposição fez o que quis conosco na formação das comissões de Justiça, Finanças e Administração e em todas as deliberações posteriores por apenas um voto a mais que nós, por mim agora deveríamos dar o troco e não dar espaço para eles”- disse um deputado governista a este blog este domingo, pedindo off.

Após o presidente da Assembleia, deputado Álvaro Porto, receber as indicações, ele terá até 15 dias para autorizar a instalação da Comissão. Os embates entre governistas e oposicionistas devem ser a tônica das primeiras reuniões. O deputado Renato Antunes, do PL, já anunciou em plenário que vai solicitar a extensão das investigações por 10 anos, o que incluirá a gestão do ex-governador Paulo Câmara. Deputados de oposição querem mudar o nome da CPI para CPI das milícias digitais, alegando que o Governo estaria usando as redes sociais, através de perfis que divulgam as ações governamentais e, por isso, recebem verbas de publicidade, para atacar oponentes. O Governo divulgou nota oficial negando isso e alegou a não existência de provas.

PL é fiel da balança

Assim como se juntou à oposição para dar maioria à mesma e levar o Governo a perder o controle das três principais comissões da Assembleia, o PL mudou de lado e agora está garantindo maioria ao Governo. A governadora Raquel Lyra se empenhou pessoalmente por isso, conseguindo que os deputados Abimael Santos e Joel da Harpa, que assinaram a lista de criação da CPI, se juntassem a Renato Antunes e elegessem o deputado Nino de Enoque, que é fiel à governadora, como líder, o que lhe garantiu assento na CPI, sendo o quinto voto governista.

Feitosa e os empréstimos

O deputado estadual Alberto Feitosa, presidente da Comissão de Justiça da Alepe, informou a este blog que o relatório do deputado Waldemar Borges sobre o empréstimo de R$1,5 bi solicitado pela governadora Raquel Lyra, vai ser votado na reunião desta terça-feira. Ele afirmou que também deseja dar andamento ao pedido de empréstimo de R$1,7 bi e vai conversar com a relatora, deputada Débora Almeida, sobre quando ela vai poder dar seu parecer.

João Campos na homenagem a Dom Fernando

O prefeito João Campos compareceu, ao lado do vice Victor Marques, à missa em homenagem ao arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido que comemorou o Jubileu de Prata de ordenação episcopal neste domingo. Os dois sentaram ao lado da senadora Teresa Leitão. Chamado a falar, o prefeito disse que foi crismado por Dom Fernando e, por isso, estava duplamente feliz. Por ser católico e por ter um vínculo com a história de Dom Fernando. Oito bispos compareceram à celebração que foi conduzida pelo homenageado mas teve a homilia proferida pelo atual arcebispo Dom Paulo Jackson.

Pergunta que não quer calar

Em que vai dar a CPI da Publicidade em meio ao clima cada vez mais acirrado na Assembleia?

