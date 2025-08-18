Deputado Waldemar Borges, do PSB, se filia ao MDB e tira de Jarbas Filho liderança partidária
Waldemar Borges deixou o PSB e se filiou ao MDB assumindo a liderança do novo partido na Assembléia, no lugar do deputado Jarbas Filho
Além do deputado Diogo Moraes que trocou o PSB pelo PSDB para garantir maioria da oposição na CPI da Publicidade, outro deputado socialista, Waldemar Borges, deixou o PSB e se filiou ao MDB assumindo a liderança do novo partido na Assembléia, no lugar do deputado Jarbas Filho, que apoia a governadora Raquel Lyra.
Com isso, ele também passa a integrar a CPI levando a base governista a correr o risco de só contar com três dos nove integrantes do colegiado.
As articulações foram feitas no final de semana quando o PSB liberou, por decisão da Executiva Estadual, os deputados Waldemar Borges e Diogo Moraes para saírem da legenda sem correrem o risco de expulsão.
É incerta a formação da CPI até o momento porque os integrantes da Oposição escolhidos antes não têm mais garantia de que participarão do colegiado.
Embora tenha sido aproveitada a CPI para fazer as mudanças, na verdade a ida de Diogo e Waldemar para o PSDB e o MDB vão ajudar os dois partidos a formar uma chapa de deputado estadual.
Ambos corriam risco de não conseguir ter fôlego para a disputa. Há também a vantagem de que os dois trabalhem nas duas legendas para trazê-las cada vez mais para a oposição. Há receio do prefeito João Campos de que o MDB fique com Raquel caso o senador Fernando Dueire seja candidato à reeleição.
No caso do PSDB, o presidente da Alepe, Álvaro Porto, vinha confessando a amigos que estava temeroso sobre a possibilidade de formar chapa de estadual e federal na legenda. Ao mesmo tempo o PSB corria risco de não eleger Waldemar e nem Diogo e é possível que nas novas legendas eles ganhem mais chance de reeleição.