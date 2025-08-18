Deputado Waldemar Borges, do PSB, se filia ao MDB e tira de Jarbas Filho liderança partidária

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Waldemar Borges deixou o PSB e se filiou ao MDB assumindo a liderança do novo partido na Assembléia, no lugar do deputado Jarbas Filho

Clique aqui e escute a matéria

Além do deputado Diogo Moraes que trocou o PSB pelo PSDB para garantir maioria da oposição na CPI da Publicidade, outro deputado socialista, Waldemar Borges, deixou o PSB e se filiou ao MDB assumindo a liderança do novo partido na Assembléia, no lugar do deputado Jarbas Filho, que apoia a governadora Raquel Lyra.

Com isso, ele também passa a integrar a CPI levando a base governista a correr o risco de só contar com três dos nove integrantes do colegiado.

As articulações foram feitas no final de semana quando o PSB liberou, por decisão da Executiva Estadual, os deputados Waldemar Borges e Diogo Moraes para saírem da legenda sem correrem o risco de expulsão.

É incerta a formação da CPI até o momento porque os integrantes da Oposição escolhidos antes não têm mais garantia de que participarão do colegiado.

Embora tenha sido aproveitada a CPI para fazer as mudanças, na verdade a ida de Diogo e Waldemar para o PSDB e o MDB vão ajudar os dois partidos a formar uma chapa de deputado estadual.

Ambos corriam risco de não conseguir ter fôlego para a disputa. Há também a vantagem de que os dois trabalhem nas duas legendas para trazê-las cada vez mais para a oposição. Há receio do prefeito João Campos de que o MDB fique com Raquel caso o senador Fernando Dueire seja candidato à reeleição.

No caso do PSDB, o presidente da Alepe, Álvaro Porto, vinha confessando a amigos que estava temeroso sobre a possibilidade de formar chapa de estadual e federal na legenda. Ao mesmo tempo o PSB corria risco de não eleger Waldemar e nem Diogo e é possível que nas novas legendas eles ganhem mais chance de reeleição.