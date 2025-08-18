fechar
Ex-vice-prefeito de Olinda, Marcílio Domingues morre aos 83 anos; Prefeitura decreta luto oficial

Com passagem pela Sudene e suplência do ex-senador Marco Maciel, Marcílio também se destacou em movimentos democráticos e na gestão municipal

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 18/08/2025 às 11:05
Familiares, amigos e autoridades prestam as últimas homenagens nesta segunda (18), no Cemitério Morada da Paz
O ex-vice-prefeito de Olinda, Marcílio Domingues da Silva, faleceu neste domingo (17), aos 83 anos, por causas naturais. Figura conhecida na política pernambucana, Marcílio teve trajetória marcada pela dedicação à vida pública, tendo exercido o cargo de vice-prefeito entre 1989 e 1992. Ele também foi secretário de Planejamento do município, além de servidor da Sudene e suplente do ex-senador Marco Maciel.

Ao longo de sua atuação, se destacou pela participação em movimentos democráticos, sendo lembrado por colegas como exemplo de coerência, honestidade e espírito público.

Em nota de pesar, a Prefeitura de Olinda lamentou a perda de Marcílio Domingues, destacando sua importância para a cidade.

“Recebemos com bastante pesar a notícia do falecimento de Marcílio Domingues. Conhecido pela grande dedicação na vida pública, Marcílio foi vice-prefeito de Olinda durante os anos de 1989 a 1992. Ele também atuou como secretário de Planejamento do município. A Prefeitura se solidariza com amigos e familiares neste momento tão difícil. Olinda está de luto oficial por três dias”, afirmou o comunicado oficial.

As cerimônias de despedida de Marcílio Domingues acontecem nesta segunda-feira (18), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista. O velório está marcado para as 14h, na sala de velório 06, reunindo familiares, amigos e admiradores para a última homenagem. Em seguida, às 16h, será realizada a cremação no mesmo local.

