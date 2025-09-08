fechar
Dança, música e teatro de Pernambuco e da França agitam 2ª semana do Festival Cena CumpliCidades

Evento é realizado nos teatros do Recife e no Museu de Arte Sacra de Pernambuco, em Olinda, entre 10 e 14 de setembro. Confira a programação completa

Por Marilia Pessoa Publicado em 08/09/2025 às 15:17
Se Eu Fosse Eu
Se Eu Fosse Eu - Divulgação

A segunda semana do 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades será realizada nos teatros Apolo e Hermilo Borba Filho, no Recife, e no Museu de Arte Sacra de Pernambuco, em Olinda, entre 10 a 14 de setembro.

A programação inclui espetáculos de dança, teatro e música. Algumas atrações são gratuitas, como o espetáculo pernambucano "Se Eu Fosse Malcolm?", a apresentação da companhia Touka Danses, da Guiana Francesa, e o show “Balancê Antropofágico”, com a recifense YLA e o guitarrista francês Jeff MANUEL.

Os ingressos para os outros eventos custam R$ 20.

A programação começa nesta quarta-feira (10), às 19h, no Teatro Apolo, com a peça gratuita "Se Eu Fosse Malcolm?". Criada por Eron Villar e DJ Vibra, a obra revisita o legado do ativista Malcolm X.

Na quinta-feira, a companhia de dança Touka Danses CDCN (França/Guiana Francesa) se apresenta no Teatro Hermilo Borba Filho, também com entrada grátis.

A companhia traz três espetáculos: "Mes Horizons", "Chenn" e "Frida, A Coluna Quebrada".

Na quinta-feira (11), o Teatro Apolo, às 18h, recebe "Mouras", espetáculo de dança do grupo Impacto FM (PE). A obra se inspira no livro "Memorial de Maria Moura", de Rachel de Queiroz.

Já na sexta-feira (12), às 19h, também no Teatro Apolo, a bailarina Luna Padilha apresenta o solo "Se Eu Fosse Eu".

O sábado (13) será de apresentações duplas. Às 18h, no Teatro Hermilo Borba Filho, o Acupe Grupo de Dança (PE) apresenta "Banquete de Amor e Falta".

No mesmo dia, às 18h, o Integrarte (PE) sobe ao palco do Hermilo Borba Filho com a peça "Contando Histórias".

O fim de semana se encerra com um show gratuito no Museu de Arte Sacra de Pernambuco, em Olinda. O show "Balancê Antropofágico" reúne a cantora recifense YLA e o guitarrista francês Jeff MANUEL em uma celebração poética.

O festival Cena CumpliCidades vai até 28 de setembro. Programação completa e ingressos no site.

Ronan Lietar
Cia Touka - Chenn - Ronan Lietar

Programação Cena CumliCidades | Semana 2

10.09 (quarta-feira) - 19h, Teatro Apolo

“Se Eu Fosse Malcolm?” – Eron Villar e DJ Vibra (Recife)

Entrada gratuita

11.09 (quinta-feira) - 18h, Teatro Apolo

“Mouras” - Impacto FM (Recife)

Ingressos: R$ 20

11.09 (quinta-feira) - 20h, Teatro Hermilo

“Chenn” / “Frida Danse” | “A Coluna Quebrada” / “Mes Horizons” - Touka Danses CDCN Guiana Francesa

Entrada gratuita

12.09 (sexta-feira) - 19h, Teatro Apolo

“Se Eu Fosse Eu” – Luna Padilha e convidados (Recife)

Ingressos: R$ 20

13.09 (sábado) - 18h, Teatro Apolo

“Contando Histórias” – Integrarte (Recife)

Ingressos: R$ 20

14.09 (domingo) - 16h, Museu de Arte Sacra de PE, Olinda

“Balancê Antropofágico” – YLA + Jeff MANUEL (França | Brasil)

Entrada gratuita

