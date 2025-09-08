Dança, música e teatro de Pernambuco e da França agitam 2ª semana do Festival Cena CumpliCidades
Evento é realizado nos teatros do Recife e no Museu de Arte Sacra de Pernambuco, em Olinda, entre 10 e 14 de setembro. Confira a programação completa
A segunda semana do 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades será realizada nos teatros Apolo e Hermilo Borba Filho, no Recife, e no Museu de Arte Sacra de Pernambuco, em Olinda, entre 10 a 14 de setembro.
A programação inclui espetáculos de dança, teatro e música. Algumas atrações são gratuitas, como o espetáculo pernambucano "Se Eu Fosse Malcolm?", a apresentação da companhia Touka Danses, da Guiana Francesa, e o show “Balancê Antropofágico”, com a recifense YLA e o guitarrista francês Jeff MANUEL.
Os ingressos para os outros eventos custam R$ 20.
A programação começa nesta quarta-feira (10), às 19h, no Teatro Apolo, com a peça gratuita "Se Eu Fosse Malcolm?". Criada por Eron Villar e DJ Vibra, a obra revisita o legado do ativista Malcolm X.
Na quinta-feira, a companhia de dança Touka Danses CDCN (França/Guiana Francesa) se apresenta no Teatro Hermilo Borba Filho, também com entrada grátis.
A companhia traz três espetáculos: "Mes Horizons", "Chenn" e "Frida, A Coluna Quebrada".
Na quinta-feira (11), o Teatro Apolo, às 18h, recebe "Mouras", espetáculo de dança do grupo Impacto FM (PE). A obra se inspira no livro "Memorial de Maria Moura", de Rachel de Queiroz.
Já na sexta-feira (12), às 19h, também no Teatro Apolo, a bailarina Luna Padilha apresenta o solo "Se Eu Fosse Eu".
O sábado (13) será de apresentações duplas. Às 18h, no Teatro Hermilo Borba Filho, o Acupe Grupo de Dança (PE) apresenta "Banquete de Amor e Falta".
No mesmo dia, às 18h, o Integrarte (PE) sobe ao palco do Hermilo Borba Filho com a peça "Contando Histórias".
O fim de semana se encerra com um show gratuito no Museu de Arte Sacra de Pernambuco, em Olinda. O show "Balancê Antropofágico" reúne a cantora recifense YLA e o guitarrista francês Jeff MANUEL em uma celebração poética.
O festival Cena CumpliCidades vai até 28 de setembro. Programação completa e ingressos no site.
Programação Cena CumliCidades | Semana 2
10.09 (quarta-feira) - 19h, Teatro Apolo
“Se Eu Fosse Malcolm?” – Eron Villar e DJ Vibra (Recife)
Entrada gratuita
11.09 (quinta-feira) - 18h, Teatro Apolo
“Mouras” - Impacto FM (Recife)
Ingressos: R$ 20
11.09 (quinta-feira) - 20h, Teatro Hermilo
“Chenn” / “Frida Danse” | “A Coluna Quebrada” / “Mes Horizons” - Touka Danses CDCN Guiana Francesa
Entrada gratuita
12.09 (sexta-feira) - 19h, Teatro Apolo
“Se Eu Fosse Eu” – Luna Padilha e convidados (Recife)
Ingressos: R$ 20
13.09 (sábado) - 18h, Teatro Apolo
“Contando Histórias” – Integrarte (Recife)
Ingressos: R$ 20
14.09 (domingo) - 16h, Museu de Arte Sacra de PE, Olinda
“Balancê Antropofágico” – YLA + Jeff MANUEL (França | Brasil)
Entrada gratuita