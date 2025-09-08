fechar
Cultura | Notícia

Sessão de cinema adaptada para famílias com bebês exibe "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda" no RioMar Recife

A sessão especial terá a exibição do filme "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda", escolhido em enquete realizada pelo site responsável pela iniciativa

Por Aisha Vitória Publicado em 08/09/2025 às 14:46
Sessão de cinema adaptada para famílias com bebês exibe "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda" no RioMar Recife - Divulgação

O Cinemark do RioMar Recife recebe nesta terça-feira (09), às 14h10, mais uma edição do projeto CineMaterna, voltado para famílias com bebês de até 18 meses.

A sessão especial terá a exibição do filme “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”, escolhido em enquete realizada pelo site da ONG responsável pela iniciativa.

Sessão adaptada

O CineMaterna promove sessões mensais com estrutura adaptada para oferecer maior conforto a pais e filhos.

Entre as adaptações estão: volume reduzido, ar-condicionado em temperatura mais amena, iluminação suave durante toda a exibição, além de trocadores dentro da sala, tapete especial e espaço reservado para carrinhos de bebê.

O ambiente também conta com o apoio de voluntárias para auxiliar as famílias.

Benefício para as primeiras famílias

As dez primeiras famílias que comparecerem à sessão com bebês de até 18 meses receberão ingressos de cortesia, limitados a um por bebê.

Para a escolha do filme, o projeto exclui títulos com cenas de violência, priorizando opções leves e adequadas ao público.

Sobre o filme

“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” dá continuidade à história de Tess e Anna, que anos atrás viveram um dia trocando de corpos.

Agora, Anna tem uma filha e uma futura enteada adolescentes, e, enquanto a família enfrenta os desafios da convivência, mãe e filha descobrem que um raio pode, sim, cair duas vezes no mesmo lugar.

A sessão acontece no Cinemark do RioMar Recife, localizado no Piso L4 do shopping.

