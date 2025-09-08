Sessão de cinema adaptada para famílias com bebês exibe "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda" no RioMar Recife
A sessão especial terá a exibição do filme "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda", escolhido em enquete realizada pelo site responsável pela iniciativa
Clique aqui e escute a matéria
O Cinemark do RioMar Recife recebe nesta terça-feira (09), às 14h10, mais uma edição do projeto CineMaterna, voltado para famílias com bebês de até 18 meses.
A sessão especial terá a exibição do filme “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”, escolhido em enquete realizada pelo site da ONG responsável pela iniciativa.
Sessão adaptada
O CineMaterna promove sessões mensais com estrutura adaptada para oferecer maior conforto a pais e filhos.
Entre as adaptações estão: volume reduzido, ar-condicionado em temperatura mais amena, iluminação suave durante toda a exibição, além de trocadores dentro da sala, tapete especial e espaço reservado para carrinhos de bebê.
O ambiente também conta com o apoio de voluntárias para auxiliar as famílias.
Benefício para as primeiras famílias
As dez primeiras famílias que comparecerem à sessão com bebês de até 18 meses receberão ingressos de cortesia, limitados a um por bebê.
Para a escolha do filme, o projeto exclui títulos com cenas de violência, priorizando opções leves e adequadas ao público.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sobre o filme
“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” dá continuidade à história de Tess e Anna, que anos atrás viveram um dia trocando de corpos.
Agora, Anna tem uma filha e uma futura enteada adolescentes, e, enquanto a família enfrenta os desafios da convivência, mãe e filha descobrem que um raio pode, sim, cair duas vezes no mesmo lugar.
A sessão acontece no Cinemark do RioMar Recife, localizado no Piso L4 do shopping.