Cultura | Notícia

Parada da Diversidade de PE adota novo formato, sem trios elétricos, em 2025; confira atrações

Programação será concentrada no Parque Dona Lindu, onde foi montada a chamada "Arena da Diversidade"; Dany Myler e Gabi Carmo estão entre as atrações

Por Emannuel Bento Publicado em 08/09/2025 às 12:59
Parada da Diversidade LGBT
Parada da Diversidade LGBT - GUGA MATOS / ACERVO JC IMAGEM

A 24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco será realizada neste domingo (14) com uma notável mudança: pela primeira vez desde que chegou à Zona Sul, o evento não contará com o tradicional desfile de trios elétricos pela Avenida Boa Viagem.

Neste ano, a programação será concentrada no Parque Dona Lindu, onde foi montada a chamada "Arena da Diversidade".

De acordo com a organização, a mudança busca oferecer "maior segurança, acessibilidade e melhores condições de participação ao público".

Nos últimos anos, mesmo com a presença policial, a festa enfrentou episódios de furtos e agressões, o que contribuiu para a redução do público que acompanhava os trios.

Programação

A line-up inclui a dupla Mari & Rayane, a cantora de brega Dany Myler, a sambista Gabi do Carmo, além de Big Black, MC Calixto, Banda Império, Bloco Obirin e o tradicional Afoxé Oxum Pandá.

Durante a manhã, o público poderá acompanhar performances de drag queens e apresentações artísticas e culturais.

Estão confirmados nomes como DJ Cabeça, DJ Chell, Lilian Fonthinelly, Nega Jurema, Allura Nox, Fabiana Oliveira, Charlotte Delfina, Saiury Heiwa, Courtney, Diana Firce, BreG’Queens, As Frenéticas, Coco Fulô da Mata e Anderson Big Black.

"A proposta é valorizar os artistas locais, receber atrações nacionais e garantir um espaço mais estruturado, sem dispersão. Queremos reforçar o caráter político e cultural da Parada", explica Chopely Santos, integrante da coordenação do evento.

A expectativa é reunir milhares de pessoas em um grande ato de celebração, visibilidade e resistência da comunidade LGBTQIAPN+ pernambucana.

Confira a programação da Parada da Diversidade 2025:

Das 08h as 12h:
- DJ Cabeça
- DJ Chell
- Lilian Fonthinelly
- Nega Jurema
- Marcelly Tretine
- Allura Nox
- Fabiana Oliveira
- Charlotte Delfina
- Saiury Heiwa
- Courtney
- Diana Firce
- BreG’Queens
- As Frenéticas
- Coco Fulô da Mata
- Anderson Big Black

Das 12h às 17h:
- Banda Império
- Gabi do Carmo
- Bloco Obirin
- Dany Myler
- Mari e Rayanne
- Afoxé Oxum Pandá

