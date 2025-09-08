Orquestra Sinfônica do Recife abre agenda de concertos gratuitos de setembro; confira datas
Apresentações ocorrem no Teatro de Santa Isabel, com regência de José Renato Accioly; distribuição ocorre no dia de cada concerto, a partir das 10h
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A Orquestra Sinfônica do Recife, um dos mais antigos conjuntos orquestrais em atividade ininterrupta do País, continua a temporada de 2025 com concertos nesta terça (9) e quarta-feira (10), no Teatro de Santa Isabel, no Centro da capital.
As apresentações, que terão início às 20h, abrem a agenda de concertos de setembro, que terá mais duas datas: nos próximos dias 23 e 24.
A distribuição virtual ocorre no dia de cada concerto, a partir das 10h, pelo site. Na bilheteria de Santa Isabel, os ingressos serão distribuídos a partir das 19h, nas duas datas.
Repertório
O programa das duas noites, que terão regência de José Renato Accioly, contará com três peças:
- a Abertura de "Don Giovanni", do célebre compositor, sinônimo de erudição no dicionário musical internacional, Wolfgan Amadeus Mozart;
- a "Sinfonia N° 5", em Dó menor Op. 67, do também célebre Ludwig Van Beethoven;
- e "Concertino para Fagote e Orquestra", de Francisco Mignone, cuja execução contará com a participação especial do solista Jamesson Batista.
Os concertos são oferecidos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.
SERVIÇO
Temporada 2025 de concertos gratuitos da Orquestra Sinfônica do Recife
Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Bairro de Santo Antônio)
Quando: 9 e 10 de setembro, às 20h
Quanto: gratuito, com ingressos distribuídos pela internet e na bilheteria do teatro
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />