Cultura | Notícia

Orquestra Sinfônica do Recife abre agenda de concertos gratuitos de setembro; confira datas

Apresentações ocorrem no Teatro de Santa Isabel, com regência de José Renato Accioly; distribuição ocorre no dia de cada concerto, a partir das 10h

Por Emannuel Bento Publicado em 08/09/2025 às 12:24
Orquestra Sinfônica do Recife
Orquestra Sinfônica do Recife - MARCOS PASTICH/ARQUIVO PCR

A Orquestra Sinfônica do Recife, um dos mais antigos conjuntos orquestrais em atividade ininterrupta do País, continua a temporada de 2025 com concertos nesta terça (9) e quarta-feira (10), no Teatro de Santa Isabel, no Centro da capital.

As apresentações, que terão início às 20h, abrem a agenda de concertos de setembro, que terá mais duas datas: nos próximos dias 23 e 24.

A distribuição virtual ocorre no dia de cada concerto, a partir das 10h, pelo site. Na bilheteria de Santa Isabel, os ingressos serão distribuídos a partir das 19h, nas duas datas.

Repertório

O programa das duas noites, que terão regência de José Renato Accioly, contará com três peças:

  • a Abertura de "Don Giovanni", do célebre compositor, sinônimo de erudição no dicionário musical internacional, Wolfgan Amadeus Mozart;
  • a "Sinfonia N° 5", em Dó menor Op. 67, do também célebre Ludwig Van Beethoven;
  • e "Concertino para Fagote e Orquestra", de Francisco Mignone, cuja execução contará com a participação especial do solista Jamesson Batista.

Os concertos são oferecidos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

SERVIÇO
Temporada 2025 de concertos gratuitos da Orquestra Sinfônica do Recife
Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Bairro de Santo Antônio)
Quando: 9 e 10 de setembro, às 20h
Quanto: gratuito, com ingressos distribuídos pela internet e na bilheteria do teatro

#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

