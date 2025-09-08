Festa dos Bichos: novo show do Mundo Bita faz estreia nacional no Recife
Em duas sessões no Teatro RioMar dia 14 de setembro, espetáculo promove um mergulho no universo animal com música, diversão e encantamento.
Dia 14 de setembro, a criançada tem um encontro marcado com a bicharada mais divertida do Brasil. O novo espetáculo “Show do Bita - Festa dos Bichos”, em sua estreia nacional no Teatro RioMar Recife, leva os pequenos por uma jornada musical recheada de encanto, curiosidade e aprendizado sobre o reino animal.
As sessões serão às 15h e 17h30. Com 20 músicas no repertório, entre sucessos consagrados e canções novas, o show celebra a conexão afetiva das crianças com os animais, trazendo personagens como a onça, a girafa, a coruja, o porquinho, o caranguejo e até o simpático dinossauro Argo!
Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 40, no site Uhuu.com e na bilheteria do teatro.
A inspiração para o novo espetáculo vem do clássico álbum de estreia do Mundo Bita, “Bita e os Animais” (2013), que revelou músicas como “Fazendinha” e “Viajar pelo Safari” e ajudou a consolidar o fenômeno musical entre as famílias brasileiras.
Desde então, já são mais de 150 músicas autorais com temáticas diversas, mas é com os bichos que o público mirim mais se encanta.
“O tema animal tem um apelo natural com as crianças. São seres que despertam o afeto, a curiosidade e estão presentes no imaginário infantil desde cedo. Esse fascínio é tão forte que voltamos a ele em mais três álbuns depois do primeiro. Agora, é a vez do palco ser tomado por essa fauna fantástica”, afirma Chaps, criador do Mundo Bita e compositor de todo o setlist do show.
Com 1h10 de duração, o “Show do Bita - Festa dos Bichos” apresenta uma atmosfera vibrante, com figurinos coloridos, interação com o público e muitos elementos cênicos que representam os habitats dos animais.
Ao lado do Bita e das crianças Lila, Dan, Tito e Tina, a carismática cantora Flora conduz a trilha sonora que envolve toda a família em um espetáculo repleto de ludicidade e amor pelos bichinhos.
Confira o repertório do espetáculo
1. Dinossauros
2. Insetos
3. Eu quero ver você me pegar
4. Festa na lagoa
5. Dona Girafa
6. Discoteca do vaga-lume
7. Sábia Coruja
8. Feito Jacaré
9. Fundo do Mar
10. Senhor Tubarão
11. Lá no Galinheiro
12. Farra da Capivara
13. De Estimação
14. Meu Pequeno Coração
15. A Foca Fofoca
16. Chuá-Tchibum
17. Esplêndida Fauna
18. O Porquinho
19. Viajar pelo Safari
20. Fazendinha
SERVIÇO
- “Show do Bita - Festa dos Bichos”
Dia 14 de setembro de 2025 (domingo), às 15h e 17h30
- Teatro RioMar: RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina
- Informações: www.teatroriomarrecife.com.br
Ingressos:
- Plateia especial: R$ 120 e R$ 60 (meia)
- Plateia alta: R$ 100 e R$ 50 (meia)
- Balcão: R$ 80 e R$ 40 (meia)
*Crianças até 1 ano e 11 meses não pagam e ficam no colo dos responsáveis. À venda no site Uhuu.com e na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h, exceto feriados).
- Duração: 70 minutos
- Classificação: Livre