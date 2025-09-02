"Soledad - A Terra é Fogo Sob Nossos Pés": espetáculo recifense celebra seus 10 anos com apresentações especiais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Montagem interpretada por Hilda Torres volta aos palcos do Recife relembra trajetória de Soledad Barrett, militante assassinada pela ditadura militar

Clique aqui e escute a matéria

O monólogo "Soledad - A Terra é Fogo Sob Nossos Pés", interpretado pela atriz e diretora pernambucana Hilda Torres e dirigido por Malú Bazán, completa dez anos de circulação e marca o feito com apresentações especiais no Teatro Hermilo Borba Filho, no Bairro do Recife.

A montagem, que volta aos palcos nos dias 2 e 3 de setembro, às 19h30, é considerada um dos trabalhos mais relevantes do teatro pernambucano contemporâneo, tanto pelo rigor artístico quanto pela força de sua temática.

Memória e resistência

A peça rememora a trajetória de Soledad Barrett Viedma, militante paraguaia assassinada pela ditadura militar brasileira há cerca de 50 anos, no episódio conhecido como Massacre da Chácara São Bento, na Região Metropolitana do Recife.

Grávida e entregue à repressão pelo então companheiro, Cabo Anselmo, um agente infiltrado da ditadura, Soledad se tornou símbolo da resistência contra os regimes autoritários na América Latina.

Filha e neta de militantes, a paraguaia enfrentou exílios desde a infância. Aos 17 anos, no Uruguai, foi sequestrada por um grupo neonazista e marcada com a suástica em suas pernas por se recusar a gritar saudações a Hitler.

Esses episódios, longe de reduzir sua coragem, moldaram a força da mulher que se tornaria mártir da luta contra a opressão.

Espetáculo "Soledad - A Terra é Fogo Sob Nossos Pés" celebra 10 anos com apresentações especiais no Recife - Divulgação

Um espetáculo que dialoga com o presente

Com 60 minutos de duração, a peça não se contenta em fazer um registro histórico. Ela propõe, na verdade, uma reflexão sobre o caráter cíclico da política e a permanência de discursos autoritários no país.

Ao longo de uma década, a montagem se instalou em capitais brasileiras como Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro, mas também percorreu cidades internacionais: Montevidéu, Assunção, Havana, Buenos Aires, Madri e Bilbao, reafirmando a atualidade do legado de Soledad.

Em 2015, quando estreava no Recife, coexistiu com manifestações que pediam o retorno da ditadura militar. Dez anos depois, a peça sobe ao palco no mesmo dia em que um ex-presidente da República e defensor do golpe de 1964 enfrenta julgamento por tentativa de golpe contra a democracia.

O monólogo traz o contraste que permeia a relação do passado com o presente, a repressão com a militância e também da política com a arte.

Espetáculo "Soledad - A Terra é Fogo Sob Nossos Pés" celebra 10 anos com apresentações especiais no Recife - Divulgação

Soledad - A Terra é Fogo Sob Nossos Pés

Datas: terça (2) e quarta-feira (3)

terça (2) e quarta-feira (3) Horário: 19h30

19h30 Local: Teatro Hermilo Borba Filho - Recife/PE

Teatro Hermilo Borba Filho - Recife/PE Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) Vendas: Sympla, terça-feira e quarta-feira

Saiba como acessar o JC Premium