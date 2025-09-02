"Soledad - A Terra é Fogo Sob Nossos Pés": espetáculo recifense celebra seus 10 anos com apresentações especiais
Montagem interpretada por Hilda Torres volta aos palcos do Recife relembra trajetória de Soledad Barrett, militante assassinada pela ditadura militar
O monólogo "Soledad - A Terra é Fogo Sob Nossos Pés", interpretado pela atriz e diretora pernambucana Hilda Torres e dirigido por Malú Bazán, completa dez anos de circulação e marca o feito com apresentações especiais no Teatro Hermilo Borba Filho, no Bairro do Recife.
A montagem, que volta aos palcos nos dias 2 e 3 de setembro, às 19h30, é considerada um dos trabalhos mais relevantes do teatro pernambucano contemporâneo, tanto pelo rigor artístico quanto pela força de sua temática.
Memória e resistência
A peça rememora a trajetória de Soledad Barrett Viedma, militante paraguaia assassinada pela ditadura militar brasileira há cerca de 50 anos, no episódio conhecido como Massacre da Chácara São Bento, na Região Metropolitana do Recife.
Grávida e entregue à repressão pelo então companheiro, Cabo Anselmo, um agente infiltrado da ditadura, Soledad se tornou símbolo da resistência contra os regimes autoritários na América Latina.
Filha e neta de militantes, a paraguaia enfrentou exílios desde a infância. Aos 17 anos, no Uruguai, foi sequestrada por um grupo neonazista e marcada com a suástica em suas pernas por se recusar a gritar saudações a Hitler.
Esses episódios, longe de reduzir sua coragem, moldaram a força da mulher que se tornaria mártir da luta contra a opressão.
Um espetáculo que dialoga com o presente
Com 60 minutos de duração, a peça não se contenta em fazer um registro histórico. Ela propõe, na verdade, uma reflexão sobre o caráter cíclico da política e a permanência de discursos autoritários no país.
Ao longo de uma década, a montagem se instalou em capitais brasileiras como Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro, mas também percorreu cidades internacionais: Montevidéu, Assunção, Havana, Buenos Aires, Madri e Bilbao, reafirmando a atualidade do legado de Soledad.
Em 2015, quando estreava no Recife, coexistiu com manifestações que pediam o retorno da ditadura militar. Dez anos depois, a peça sobe ao palco no mesmo dia em que um ex-presidente da República e defensor do golpe de 1964 enfrenta julgamento por tentativa de golpe contra a democracia.
O monólogo traz o contraste que permeia a relação do passado com o presente, a repressão com a militância e também da política com a arte.
Soledad - A Terra é Fogo Sob Nossos Pés
- Datas: terça (2) e quarta-feira (3)
- Horário: 19h30
- Local: Teatro Hermilo Borba Filho - Recife/PE
- Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
- Vendas: Sympla, terça-feira e quarta-feira