Mostra Experimental gratuita exibe filmes de Jean-Michel Bouhours no Recife
A mostra é uma homenagem ao cineasta francês Jean-Michel Bouhours e reúne seis filmes produzidos entre 1976 e 2025, com curadoria de Yann Beauvais
Clique aqui e escute a matéria
O Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM) recebe nesta segunda-feira (1º) a Mostra de Cinema Experimental Jean-Michel Bouhours.
Promovida pelo 3emeio e coordenada por Liana Vila Nova, a exibição acontece às 19h no teatro/auditório do MHM, localizado em Boa Viagem. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço com capacidade para 100 pessoas.
A mostra é uma homenagem ao cineasta francês Jean-Michel Bouhours e reúne seis filmes produzidos entre 1976 e 2025, com curadoria do crítico, professor e cineasta experimental Yann Beauvais, reconhecido internacionalmente na área.
Entre as obras exibidas estão Chronographies (1982), Vagues à Collioure (1991), Chantilly Revisited (1976–2020), Estrellas en el Albaicin (2022–23), Imagens encontradas de Alice (2024) e Inyiak (2025).
Perfil
Jean-Michel Bouhours é cineasta, curador e historiador da arte, mestre em cinema pela Universidade de Paris VIII – Vincennes. Foi cofundador da Paris Films Coop e atuou em importantes instituições, como o Centre Pompidou e o Nouveau Musée National de Monaco, além de ser curador independente desde 2017.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Yann Beauvais, curador da mostra, é professor, crítico e cineasta experimental com formação em Filosofia, Artes Visuais e Estudos Cinematográficos. Cofundador da Light Cone, referência mundial em cinema experimental, ele já curou mostras em instituições renomadas e é autor de diversos livros e artigos.
Serviço
Mostra de Cinema Experimental – Jean-Michel Bouhours
Data: 01 de setembro de 2025, às 19h
Local: Auditório do Instituto MHM
Endereço: Av. Domingos Ferreira, esquina com Rua Tenente João Cícero, nº 258 – Boa Viagem
Entrada gratuita, sujeita à lotação