Cultura | Notícia

Mostra Experimental gratuita exibe filmes de Jean-Michel Bouhours no Recife

A mostra é uma homenagem ao cineasta francês Jean-Michel Bouhours e reúne seis filmes produzidos entre 1976 e 2025, com curadoria de Yann Beauvais

Por JC Publicado em 31/08/2025 às 11:01 | Atualizado em 31/08/2025 às 11:02
Jean-Michel Bouhours &eacute; cineasta, curador e historiador da arte
Jean-Michel Bouhours é cineasta, curador e historiador da arte - Divulgação

O Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM) recebe nesta segunda-feira (1º) a Mostra de Cinema Experimental Jean-Michel Bouhours.

Promovida pelo 3emeio e coordenada por Liana Vila Nova, a exibição acontece às 19h no teatro/auditório do MHM, localizado em Boa Viagem. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço com capacidade para 100 pessoas.

A mostra é uma homenagem ao cineasta francês Jean-Michel Bouhours e reúne seis filmes produzidos entre 1976 e 2025, com curadoria do crítico, professor e cineasta experimental Yann Beauvais, reconhecido internacionalmente na área.

Entre as obras exibidas estão Chronographies (1982), Vagues à Collioure (1991), Chantilly Revisited (1976–2020), Estrellas en el Albaicin (2022–23), Imagens encontradas de Alice (2024) e Inyiak (2025).

Perfil

Jean-Michel Bouhours é cineasta, curador e historiador da arte, mestre em cinema pela Universidade de Paris VIII – Vincennes. Foi cofundador da Paris Films Coop e atuou em importantes instituições, como o Centre Pompidou e o Nouveau Musée National de Monaco, além de ser curador independente desde 2017.

Yann Beauvais, curador da mostra, é professor, crítico e cineasta experimental com formação em Filosofia, Artes Visuais e Estudos Cinematográficos. Cofundador da Light Cone, referência mundial em cinema experimental, ele já curou mostras em instituições renomadas e é autor de diversos livros e artigos.

Serviço

Mostra de Cinema Experimental – Jean-Michel Bouhours
Data: 01 de setembro de 2025, às 19h
Local: Auditório do Instituto MHM
Endereço: Av. Domingos Ferreira, esquina com Rua Tenente João Cícero, nº 258 – Boa Viagem
Entrada gratuita, sujeita à lotação

