Parque da Macaxeira recebe edição do Vem Passarinhar Recife neste domingo

Atividade gratuita reúne observação de aves e bate-papo sobre natureza, com tema voltado às aves de rapina

O Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, será o ponto de encontro de observadores de aves e amantes da natureza neste domingo (31), a partir das 7h. O espaço recebe a sexta edição do Vem Passarinhar Recife, projeto que promove caminhadas de observação de aves, aliando lazer, ciência cidadã e sensibilização ambiental.

Além da passarinhada, a programação inclui a “Conversa de Passarinheiro”, que nesta edição terá como tema as aves de rapina, abordando a importância desses animais para os ecossistemas urbanos.

Aberta ao público e gratuita, a atividade não tem limite de idade e é indicada para famílias, jovens e adultos interessados em conhecer mais sobre a biodiversidade local.

“É muito satisfatório ver pessoas que retornam a cada edição. O objetivo é que cada participante saia com mais curiosidade e vontade de proteger a natureza que ainda resiste na cidade”, destaca Ludmila Portela, coordenadora do projeto.

O Vem Passarinhar Recife é uma realização da Aviva Ecoatividades, com apoio da ONG SAVE Brasil.

