5ª edição do Vem Passarinhar Recife pousa na histórica Praça da República neste domingo (27)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com entrada gratuita, ação convida o público a observar aves e conhecer a história do Recife no cenário simbólico da Praça da República

Clique aqui e escute a matéria

Neste mês de julho, o Vem Passarinhar Recife chega ao coração político, histórico e arquitetônico da cidade do Recife: a Praça da República será o cenário da 5ª edição do projeto que vem reunindo e cativando recifenses de todas as idades. Marcado para o próximo domingo, 27 de julho, às 7h, o evento gratuito convida o público a observar aves, conversar com especialistas e enxergar o centro do Recife com novos olhos — e binóculos.

Cercada por palácios, monumentos e um baobá centenário, a praça vai se transformar, por uma manhã, numa grande sala de aula a céu aberto — onde a natureza urbana, a ornitologia e a história se unirão por meio do amor às aves.

Situada no bairro de Santo Antônio, a Praça da República é um dos lugares mais simbólicos do Recife. Foi construída na área onde ficava o Palácio de Friburgo, sede do governo holandês de Maurício de Nassau. Hoje, abriga marcos da história pernambucana como o Palácio do Campo das Princesas – sede do governo estadual, inaugurado em 1841, com nome inspirado na visita do imperador Dom Pedro II e suas filhas.

O Palácio da Justiça e o Teatro de Santa Isabel completam o conjunto monumental. Na praça, ainda está o famoso baobá, árvore sagrada africana, hoje tombada, símbolo de resistência, cultura e memória afrodescendente.

Vem Passarinhar Recife – Natureza no centro da cidade

O projeto Vem Passarinhar Recife, realizado na capital pernambucana pela Aviva Ecoatividades, da jornalista Ludmila Portela, tem como missão aproximar as pessoas da natureza através da observação de aves. A cada edição, um parque ou área verde da cidade é ocupado com trilhas guiadas, empréstimo gratuito de binóculos e rodas de conversa sobre a biodiversidade urbana.

As quatro edições anteriores aconteceram no Parque 13 de Maio, Sítio Trindade, Parque da Tamarineira e Parque Estadual de Dois Irmãos — todas com grande participação do público, muitos registros de aves e um clima de descoberta e encantamento.

Programação – 5ª edição

Nesta edição na Praça da República, os participantes conhecerão as aves que vivem no entorno da praça e também terão oportunidade de conhecer o belo jardim do Palácio do Campo das Princesas, onde se encontram também as espécies limícolas, que são aves que se alimentam de pequenos invertebrados no lodo (limus) em áreas úmidas, como estuários e margens de rios.

Segundo a plataforma online de observação de aves eBird, na Praça da República já foram avistadas 42 espécies de aves, entre as quais estão as garças (grandes, pequenas, azul, vaqueira), savacus, socós, biguás, martim-pescador-grande, maçaricos (galego, pintado e branco), gaviões, além das aves urbanas mais conhecidas, como sabiás, bem-te-vis, andorinhas e beija-flores.

Serviço