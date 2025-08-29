Maurício Manieri traz turnê de 25 anos de carreira ao Recife; confira ingressos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste sábado (30/08), no Teatro Guararapes, o artista apresenta seus maiores sucessos como também clássicos internacionais que marcaram gerações

Em comemoração aos seus 25 anos de carreira, Maurício Manieri desembarca no Recife neste sábado (30/08) para levar ao público a uma jornada emocional por meio de suas canções com o show da turnê "Classics Super Hits".

O espetáculo, que será realizado no Teatro Guararapes, traz sucessos dos anos 1970, 1980 e 1990. O artista também é conhecido por uma mistura de pop, soul e romantismo.

"É uma grande alegria levar para o Recife a Classics Super Hits. Uma turnê que me emociona e revela o melhor de mim no palco. As músicas desse repertório marcaram épocas, gerações, vidas… Esse show traz tudo isso à tona”, declarou Maurício Manieri.

"É uma apresentação muito especial, há uma interatividade muito divertida com o público. A gente canta, dança e se envolve em um super espetáculo, que celebra o melhor dos anos 1970, 1980 e 1990. Estou muito feliz pela nova temporada dessa turnê incrível. Tenho certeza que vamos nos divertir bastante, meus amores", acrescentou ele.

Ingressos

Os valores dos ingressos do show do Teatro Guararapes variam entre R$ 110,00 e R$ 320,00, dependendo se é meia entrada, social ou inteira; balcão ou plateia. As entradas podem ser adquiridas pelo site: cecontickets.com.br.

Repertório

O setlist é composto pelos seus maiores sucessos e outros hits, como "Minha Menina", "Bem Querer", "Se Quer Saber", além de clássicos do universo pop romântico nacional e internacional como "Cheia de Charme", "Eu Juro", "All Night Long", "Can't Help Falling in Love", "Love Is In The Air" e "Classic".

Turnê

Depois de passar pelos estados de São Paulo e Pernambuco, a turnê ainda vai atravessar Minas Gerais, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraíba, Ceará, Maranhão, Paraná e São Paulo novamente. A agenda completa está disponível em: mauriciomanierioficial.com.br.

SERVIÇO

"Classic Super Hits", de Maurício Manieri

Onde: Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda)

Quando: sábado (30/08), às 21h

Quanto: de R$ 110,00 a R$ 320,00, à venda no cecontickets.com.br