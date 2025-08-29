18º Festival Internacional Cena CumpliCidades celebra a diversidade das artes cênicas em Pernambuco
Evento ocupa teatros do Recife, Olinda e, pela primeira vez, chega a Fernando de Noronha com espetáculos de dança, teatro e música
De 4 a 28 de setembro de 2025, Pernambuco recebe a 18ª edição do Festival Internacional Cena CumpliCidades, uma celebração das artes cênicas como espaço de encontro, diversidade e diálogo entre culturas. Ao longo de quase um mês, o evento apresenta 27 sessões de 22 espetáculos, com companhias nacionais e internacionais de dança, teatro e música, além de workshops e cursos de formação.
As apresentações ocorrem em importantes teatros do Recife, Santa Isabel, Parque, Hermilo Borba Filho, Apolo e Luiz Mendonça, e se expandem até o Museu de Arte Sacra de Pernambuco, em Olinda.
Pela primeira vez, o festival também desembarca na ilha de Fernando de Noronha, com a realização do Festival Internacional Cena Noronha, de 5 a 10 de setembro, apresentando oito produções no arquipélago e ampliando a rede de territórios alcançada pelo evento.
O festival consolida-se como uma plataforma internacional de circulação e intercâmbio artístico, reunindo artistas e grupos de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de companhias da França e Suíça.
Destaques internacionais e intercâmbio França-Brasil
Integrando a Temporada França-Brasil 2025, iniciativa que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países, o Cena reafirma sua vocação de construir pontes culturais.
A abertura, no dia 4 de setembro, no Teatro de Santa Isabel, traz a Cia Malka (França) com o espetáculo “Até Aqui Tudo Bem”, criado a partir de uma residência artística com bailarinos franceses e brasileiros iniciada em 2024.
Outros destaques internacionais incluem a companhia Touka Danses CDCN (Guiana Francesa), com as obras “Chenn”, “Mes Horizons” e “Frida Kahlo”, além do espetáculo “Stuck für Stück (Um Espetáculo/Dois Atos)”, fruto da parceria entre a Marcelos Move Dance School, do pernambucano Marcelo Pereira (radicado na Suíça), e artistas suíços, apresentando as coreografias “Ne Me Jugez Pas” e “Scape”.
Na música, o projeto “Balancê Antropofágico” une a cantora recifense YLA ao músico francês Jeff, em um show no Museu de Arte Sacra que propõe uma inversão simbólica entre culturas. Já o grupo franco-brasileiro Chanfrê mistura música francesa, jazz, ritmos nordestinos e rock, com releituras de nomes como Serge Gainsbourg e composições autorais.
Ingressos
Reforçando o compromisso com a democratização do acesso à arte, parte da programação é gratuita. Os espetáculos pagos terão ingresso a R$ 20 (meia R$ 10), com exceção das produções de São Paulo, que custam R$ 40 (com meia-entrada garantida).
Programação
04.09 – 19h | Teatro de Santa Isabel
Abertura: Até Aqui Tudo Bem – Cia Malka (França) + Danças do Carnaval do Recife (LEED)
05.09 – 19h | Teatro Santa Isabel
- Tudo Acontece na Bahia – Subitus Company (PE)
05.09 – 19h | Teatro Hermilo
- Gabri[Elas] – Coletivo Mulheres da Vida (SP)
06.09 – 19h | Teatro Santa Isabel
- Ne Me Jugez Pas & Scape – Marcelos Move Dance School (Suíça/Brasil)
06.09 – 19h | Teatro Hermilo
- Primavera Cega – Igor Iatcekiw (SP)
10.09 – 19h | Teatro Apolo
- Se Eu Fosse Malcolm? – Eron Villar e DJ Vibra (Recife)
11.09 – 18h | Teatro Apolo
- Mouras – Impacto FM (Recife)
11.09 – 20h | Teatro Hermilo
- Chenn / Frida Danse / A Coluna Quebrada / Mes Horizons – Touka Danses (França)
12.09 – 19h | Teatro Apolo
- Se Eu Fosse Eu – Luna Padilha e convidados (Recife)
13.09 – 18h | Teatro Apolo
- Contando Histórias – Integrarte (Recife)
14.09 – 16h | Museu de Arte Sacra (Olinda)
- Balancê Antropofágico – YLA + Jeff (França | Brasil)
17 a 21.09 | Teatro de Santa Isabel
- Mostra de Coreografias Cena
19.09 – 20h | Teatro do Parque
- Músicas do Mundo – Neris Rodrigues (Paulista-PE)
20.09 – 20h | Teatro do Parque
- Banda Chanfrê (França | Brasil)
24.09 – 19h | Centro de Artes e Comunicação (UFPE)
- Trupe – Focus Cia de Dança (RJ)
26.09 – 20h | Teatro Luiz Mendonça
- De Bach a Nirvana – Focus Cia de Dança (RJ)
27.09 – 20h | Teatro Luiz Mendonça
- Carlota: Focus Dança Piazzolla – Focus Cia de Dança (RJ)
28.09 – 11h30 | Parque da Jaqueira
- Trupe – Focus Cia de Dança (RJ)
SERVIÇO
18º Festival Internacional Cena CumpliCidades - De 4 a 28 de setembro de 2025
Teatros: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça (Recife) e Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Olinda)
Ingressos: de R$ 20 a R$ 40, com sessões gratuitas
Programação e ingressos: cenacumplicidades.com
Mais informações: @ccumplicidades