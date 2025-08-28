fechar
Cultura | Notícia

Semana do Cinema: promoção de ingressos a R$10 começa nesta quinta (28); veja quais cinemas da RMR participam

Campanha acontece até 3 de setembro em todo o país e inclui descontos em combos de pipoca e refrigerante em diversas redes de exibição

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 28/08/2025 às 10:57
Semana do Cinema oferece ingressos a R$10 em cinemas de todo o Brasil
Semana do Cinema oferece ingressos a R$10 em cinemas de todo o Brasil

Começa nesta quinta-feira (28) mais uma edição da Semana do Cinema. A iniciativa brasileira tem o objetivo de democratizar o acesso ao cinema à população. No período de 7 dias, estendendo-se até 3 de setembro, ingressos são vendidos pelo valor promocional de R$10, além de descontos em combos de pipoca e refrigerante.

Como funciona a Semana do Cinema?

A Semana do Cinema foi criada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), e conta com a adesão voluntária das redes de distribuição de filmes.

Dessa forma, o valor promocional de R$10 por ingresso pode variar entre as redes. Salas VIP e Imax, por exemplo, podem ser mais caras, além de que pré-estreias e sessões alternativas não participam da Semana do Cinema. Vale a pena conferir previamente como o seu cinema preferido aderiu à iniciativa.

Além do desconto nos ingressos, as conveniências dos cinemas também costumam oferecer combos promocionais de pipoca e refrigerante, somando mais um atrativo para o público trocar as telinhas dos celulares pelos telões das salas.

Quais cinemas participam?

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), salas do Cinemark, Kinoplex, MovieMax, Cinépolis e CineSystem participam desta edição da Semana do Cinema. Veja lista:

Cinemark

  • Shopping Riomar: App para Android ou iOS ou na bilheteria física ou virtual do Cinemark

Kinoplex - Bilheteria física ou virtual

  • Shopping Boa Vista
  • Shopping Tacaruna
  • Shopping Plaza
  • Shopping Recife

MovieMax - Bilheteria física ou virtual

  • Rosa e Silva
  • Camará Shopping - Camaragibe
  • Shopping Igarassu
  • Royal - São Lourenço da Mata

Cinépolis - Bilheteria física ou virtual

  • Shopping Patteo Olinda
  • Shopping Guararapes

Cinesystem - Bilheteria física ou virtual

  • Paulista North Way Shopping

