Semana do Cinema: promoção de ingressos a R$10 começa nesta quinta (28); veja quais cinemas da RMR participam
Campanha acontece até 3 de setembro em todo o país e inclui descontos em combos de pipoca e refrigerante em diversas redes de exibição
Clique aqui e escute a matéria
Começa nesta quinta-feira (28) mais uma edição da Semana do Cinema. A iniciativa brasileira tem o objetivo de democratizar o acesso ao cinema à população. No período de 7 dias, estendendo-se até 3 de setembro, ingressos são vendidos pelo valor promocional de R$10, além de descontos em combos de pipoca e refrigerante.
Como funciona a Semana do Cinema?
A Semana do Cinema foi criada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), e conta com a adesão voluntária das redes de distribuição de filmes.
Dessa forma, o valor promocional de R$10 por ingresso pode variar entre as redes. Salas VIP e Imax, por exemplo, podem ser mais caras, além de que pré-estreias e sessões alternativas não participam da Semana do Cinema. Vale a pena conferir previamente como o seu cinema preferido aderiu à iniciativa.
Além do desconto nos ingressos, as conveniências dos cinemas também costumam oferecer combos promocionais de pipoca e refrigerante, somando mais um atrativo para o público trocar as telinhas dos celulares pelos telões das salas.
Quais cinemas participam?
Na Região Metropolitana do Recife (RMR), salas do Cinemark, Kinoplex, MovieMax, Cinépolis e CineSystem participam desta edição da Semana do Cinema. Veja lista:
Cinemark
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Kinoplex - Bilheteria física ou virtual
- Shopping Boa Vista
- Shopping Tacaruna
- Shopping Plaza
- Shopping Recife
MovieMax - Bilheteria física ou virtual
- Rosa e Silva
- Camará Shopping - Camaragibe
- Shopping Igarassu
- Royal - São Lourenço da Mata
Cinépolis - Bilheteria física ou virtual
- Shopping Patteo Olinda
- Shopping Guararapes
Cinesystem - Bilheteria física ou virtual
- Paulista North Way Shopping