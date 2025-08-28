Priscila Senna emociona Recife em gravação de DVD no Marco Zero; confira fotos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantora reuniu milhares de fãs em gravação histórica com participações de Maiara e Maraisa, Simone Mendes, Pablo, Liniker e outros artistas

Clique aqui e escute a matéria

O Marco Zero, no Recife, foi palco de uma noite histórica nesta quarta-feira (27), quando a cantora pernambucana Priscila Senna gravou o DVD que celebra seus 15 anos de carreira.

Pela primeira vez, a artista realizou um show no local fora do Carnaval — e se tornou também a primeira cantora de brega a registrar um DVD no espaço, ícone cultural da cidade.

Tumultos pontuais foram registrados durante o show e após o término da apresentação, em ruas próximas ao Bairro do Recife.

Expectativa e emoção no público

Previsto para começar às 18h, o show teve uma hora de atraso, mas a espera não desanimou os milhares de fãs que chegaram cedo. Muitos viajaram de outros estados para acompanhar a apresentação.

“A expectativa está gigante aqui, a ansiedade tomando conta, mas é uma ansiedade boa, que joga a gente pra cima. Eu vim de Natal pra cá só pra curtir Priscila Senna. Cheguei de manhã e só saio daqui quando acabar”, contou a potiguar Carla, emocionada.

Sucessos e convidados especiais

Priscila abriu a noite com “Tanta gente junta” e levou o público a se emocionar e cantar junto grandes sucessos que marcaram sua trajetória, como "Tatuado", "Como uma flor", "Podem até nos separar", "Mas eu te amo baby" e "Sorte".

A cantora recebeu no palco nomes de peso da música nacional. Maiara e Maraisa, Pablo, Simone Mendes, Liniker, Iguinho e Lulinha, Tayara Andreza e Léo Foguete dividiram os microfones em momentos de muita interação e emoção. Estava prevista a participação de Manu Bahtidão, que não compareceu.

Com Simone Mendes, Priscila apresentou “Campeão dos piores", música inédita que será lançada pelas duas. Já Maiara e Maraisa aproveitaram para relembrar quando estiveram no Recife ao lado de Marília Mendonça.

“Esse lugar me traz tantas boas lembranças. Estar aqui com você, Priscila, é uma oportunidade maravilhosa. A gente ama o Nordeste, a gente ama você”, disse Maiara. Ao lado, Maraisa completou: “Você é uma mulher guerreira e merece tudo que está vivendo”.

Priscila Senna em gravação do DVD de 15 anos de carreira no Marco Zero - JAILTON JR./JC IMAGEM Priscila Senna e Simone Mendes em gravação do DVD de Priscila Senna 15 anos no Marco Zero - JAILTON JR./JC IMAGEM Liniker e Priscila Senna em gravação do DVD de Priscila Senna 15 anos no Marco Zero - JAILTON JR./JC IMAGEM Imagem aérea da gravação do DVD de Priscila Senna 15 anos no Marco Zero. - JAILTON JR./JC IMAGEM Priscila Senna em gravação de DVD de 15 anos no Marco Zero - JAILTON JR/JC IMAGEM

Segurança e ocorrências

O evento contou com forte esquema de segurança: 387 policiais no Bairro do Recife e outros 251 nos bairros de Santo Antônio e São José. Durante uma pausa no show, houve um tumulto registrado na Avenida Marquês de Olinda e arredores, rapidamente dispersado pela Polícia Militar. Nas redes sociais, internautas relatam arrastões ao final da noite.

Marco na carreira

Feliz, Priscila agradeceu ao público e aos fã-clubes, reforçando a importância da noite para sua trajetória. O DVD de 15 anos deve se tornar um marco na carreira da cantora, que hoje é uma das principais vozes do brega nacional.

