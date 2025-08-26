Prefeitura do Recife lança hackathon para inovação no turismo
Furdunço Criativo acontece em setembro com foco em tecnologia, sustentabilidade e experiência digital
Clique aqui e escute a matéria
A Prefeitura do Recife abriu, nesta terça-feira (26), as inscrições para o Furdunço Criativo, hackathon que busca desenvolver soluções inovadoras para o setor de turismo.
O evento é gratuito e será realizado nos dias 5 e 6 de setembro, no Instituto de Ciência e Tecnologia do Senac, no Recife Antigo.
Organização e temas
Organizado pelas secretarias de Turismo e Lazer e de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Senac, o hackathon pretende reunir estudantes, pesquisadores, startups e profissionais de diferentes áreas para propor soluções tecnológicas aplicadas ao turismo.
Entre os temas em destaque estão inteligência artificial, experiência digital, sustentabilidade e acessibilidade.
Segundo o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus, a iniciativa reforça o papel da cidade na promoção de um turismo cada vez mais inovador.
“Somos um povo extremamente criativo e uma gestão que tem investido em inovação e colocado a tecnologia a favor do seu povo. Temos certeza que este evento vai reunir múltiplos talentos e fortalecer ecossistemas para transformar a experiência turística na nossa cidade”, afirmou.
Já o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, destacou que a ação consolida a capital como referência em inovação aberta.
“Queremos aproximar talentos, tecnologias e criatividade para transformar a experiência turística com soluções que dialoguem com sustentabilidade, inclusão e novas formas de viver a cidade”, disse.
Público-alvo
O evento é voltado para universitários e pesquisadores das áreas de Turismo, Tecnologia, Design, Marketing e Administração; startups e empreendedores do setor de hospitalidade e mobilidade; além de profissionais de TI, UX/UI, Marketing Digital, economia criativa e gestores públicos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Formato e desafios
O Furdunço Criativo terá 48 horas de programação, com mentorias de especialistas em tecnologia, turismo e negócios, além de bootcamps sobre pitch, prototipagem e design thinking. Também estão previstos painéis com cases de inovação turística.
Os participantes vão enfrentar sete trilhas de desafios:
- Experiência Digital do Turista
- Turismo Sustentável & Comunitário
- Dados & Destinos Inteligentes
- Acessibilidade & Inclusão
- Economia Criativa & Gastronomia
- Mobilidade Turística
- Turismo Sem Contato (Contactless Travel)
Entre as questões a serem trabalhadas está a criação de soluções que respondam a problemas cotidianos, como: “Como podemos usar inteligência artificial e tecnologias móveis para criar experiências turísticas personalizadas, práticas e encantadoras desde o planejamento até a jornada no destino?”
Serviço
Furdunço Criativo (Hackathon da Prefeitura do Recife com foco no Turismo)
Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/furdunco-criativo-hackathon-da-prefeitura-do-recife-com-foco-no-turismo/3093928?_gl=1*113rczp*_gcl_au*NTM3NTU4MDE0LjE3NTUwOTc4MTg.*_ga*ODY4NjM3ODcwLjE3NTUwOTc4MTk.*_ga_KXH10SQTZF*czE3NTYyMTgyMTckbzMkZzEkdDE3NTYyMTgzNDgkajQzJGwwJGgxNTExNzU1MzU1&share_id=copiarlink
Dias: 05 e 06 de setembro
Local: ICT Senac, na Rua do Apolo, 235, Recife Antigo.