fechar
Cultura | Notícia

Prefeitura do Recife lança hackathon para inovação no turismo

Furdunço Criativo acontece em setembro com foco em tecnologia, sustentabilidade e experiência digital

Por Aisha Vitória Publicado em 26/08/2025 às 16:01
Prefeitura do Recife lança hackathon para inovação no turismo
Prefeitura do Recife lança hackathon para inovação no turismo - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura do Recife abriu, nesta terça-feira (26), as inscrições para o Furdunço Criativo, hackathon que busca desenvolver soluções inovadoras para o setor de turismo.

O evento é gratuito e será realizado nos dias 5 e 6 de setembro, no Instituto de Ciência e Tecnologia do Senac, no Recife Antigo.

Organização e temas

Organizado pelas secretarias de Turismo e Lazer e de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Senac, o hackathon pretende reunir estudantes, pesquisadores, startups e profissionais de diferentes áreas para propor soluções tecnológicas aplicadas ao turismo.

Entre os temas em destaque estão inteligência artificial, experiência digital, sustentabilidade e acessibilidade.

Segundo o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus, a iniciativa reforça o papel da cidade na promoção de um turismo cada vez mais inovador.

“Somos um povo extremamente criativo e uma gestão que tem investido em inovação e colocado a tecnologia a favor do seu povo. Temos certeza que este evento vai reunir múltiplos talentos e fortalecer ecossistemas para transformar a experiência turística na nossa cidade”, afirmou.

Já o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, destacou que a ação consolida a capital como referência em inovação aberta.

“Queremos aproximar talentos, tecnologias e criatividade para transformar a experiência turística com soluções que dialoguem com sustentabilidade, inclusão e novas formas de viver a cidade”, disse.

Público-alvo

O evento é voltado para universitários e pesquisadores das áreas de Turismo, Tecnologia, Design, Marketing e Administração; startups e empreendedores do setor de hospitalidade e mobilidade; além de profissionais de TI, UX/UI, Marketing Digital, economia criativa e gestores públicos.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Formato e desafios

O Furdunço Criativo terá 48 horas de programação, com mentorias de especialistas em tecnologia, turismo e negócios, além de bootcamps sobre pitch, prototipagem e design thinking. Também estão previstos painéis com cases de inovação turística.

Os participantes vão enfrentar sete trilhas de desafios:

  • Experiência Digital do Turista
  • Turismo Sustentável & Comunitário
  • Dados & Destinos Inteligentes
  • Acessibilidade & Inclusão
  • Economia Criativa & Gastronomia
  • Mobilidade Turística
  • Turismo Sem Contato (Contactless Travel)

Entre as questões a serem trabalhadas está a criação de soluções que respondam a problemas cotidianos, como: “Como podemos usar inteligência artificial e tecnologias móveis para criar experiências turísticas personalizadas, práticas e encantadoras desde o planejamento até a jornada no destino?”

Serviço

Furdunço Criativo (Hackathon da Prefeitura do Recife com foco no Turismo)

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/furdunco-criativo-hackathon-da-prefeitura-do-recife-com-foco-no-turismo/3093928?_gl=1*113rczp*_gcl_au*NTM3NTU4MDE0LjE3NTUwOTc4MTg.*_ga*ODY4NjM3ODcwLjE3NTUwOTc4MTk.*_ga_KXH10SQTZF*czE3NTYyMTgyMTckbzMkZzEkdDE3NTYyMTgzNDgkajQzJGwwJGgxNTExNzU1MzU1&share_id=copiarlink

Dias: 05 e 06 de setembro

Local: ICT Senac, na Rua do Apolo, 235, Recife Antigo.

Leia também

Algoritmos enviesados decidem seu futuro
opinião

Algoritmos enviesados decidem seu futuro
MIMO volta a Olinda com Cordel do Fogo Encantado, Amaro Freitas e mais; confira programação
MIMO 2025

MIMO volta a Olinda com Cordel do Fogo Encantado, Amaro Freitas e mais; confira programação

Compartilhe

Tags