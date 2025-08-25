MIMO volta a Olinda com Cordel do Fogo Encantado, Amaro Freitas e mais; confira programação
Entre os destaques também estão Edu Lobo, que se apresenta na Igreja da Sé, além de Juliana Linhares e Hamilton de Holanda, na Praça do Carmo
O festival MIMO está de volta a Olinda, onde nasceu, celebrando a sua 16ª edição na cidade. Após sete anos de ausência, o festival acontece de 12 a 14 de setembro, com programação gratuita que reúne nomes da música instrumental, além de artistas consagrados e novos talentos.
Entre os destaques estão Edu Lobo, que se apresenta na Igreja da Sé, e Cordel do Fogo Encantado, Juliana Linhares, Amaro Freitas e Hamilton de Holanda, todos no palco principal, na Praça do Carmo.
Ao todo, serão mais de 40 atrações, entre concertos e DJ sets, com artistas de seis nacionalidades: Brasil, França, Ilha da Reunião (território francês na costa da África), Portugal, Espanha e Cuba.
Cinema
Além dos shows, o MIMO Olinda também promove uma Mostra de Cinema, com exibições na Igreja da Sé e no Teatro Fernando Santa Cruz.
"Foi aqui que o festival ganhou corpo, se consolidou e criou asas. Realizar um evento gratuito dessa dimensão é um ato de resistência e compromisso com a cultura. Acreditamos na arte como ferramenta de transformação social — e é isso que nos move a seguir em frente", afirma Lu Araújo, realizadora do evento.
Intercâmbio francês
Uma das novidades da edição é a participação de artistas da cena musical francesa, selecionados em parceria com o conceituado festival Jazz in Marciac, um dos maiores do mundo no gênero.
Entre eles estão a baterista Anne Paceo, os saxofonistas Samy Thiébault e Baptiste Herbin, além do trompetista Nicolas Gardel, que formam um quarteto representativo da sofisticação do novo jazz francês.
O encontro acontece no âmbito da Temporada França-Brasil 2025, realizada pela República Francesa, Institut Français, Instituto Guimarães Rosa, Ministério da Cultura, Ministério das Relações Exteriores e Governo Brasileiro.
MIMO
Criada em 2004, a Mostra Internacional de Música de Olinda (MIMO) agrega shows, filmes e workshops na cidade, com o palco principal na Praça do Carmo. Com o tempo, o festival passou a ser realizado em outras cidades históricas, como Paraty, Ouro Preto e Tiradentes.
Em 2019, durante a gestão municipal do Professor Lupércio (PSD), o evento anunciou que seria realizado apenas em São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ).
Desde então, Olinda ficou de fora da programação, o que tem gerou críticas do setor cultural local e estadual. Em 2025, a Prefeitura de Olinda demonstrou interesse em reestabelecer o evento, com a prefeita Mirella Almeida (PSD) se reunindo com a idealizadora do festival, Lu Araújo.
Confira a programação da MIMO Olinda 2025:
Sexta-feira (12/09)
Concertos e DJ sets
Praça de São Pedro
18h – DJ Set Makeda x Nadejda (Brasil)
Seminário de Olinda
19h – Lionel Suarez (França)
Igreja da Sé
20h – Edu Lobo (Brasil)
Praça do Carmo
20h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)
21h30 – Anne Paceo (França)
23h – Votia (Ilha da Reunião)
00h30 – Cordel do Fogo Encantado (Brasil)
Programa educativo – Conservatório Pernambucano de Música
15h – Samy Thiébault (França)
Workshop: O Jazz e o Atlântico Negro: Som, Cultura e Crioulização
15h – Pascal Danaë (França)
Workshop: A guitarra como voz mestiça
Fórum de Ideias – Convento de São Francisco
16h – Juliana Linhares (Brasil)
Roda de conversa: Ficcções do real: Juliana e o Nordeste reimaginado
Mediação: Chris Fuscaldo
Mostra de Cinema
Igreja da Sé | Pátio
18h – O Som da Pele (PE, 2023, 25’) – Dir. Marcos Santos
18h – No Rastro do Pé de Bode (BA, 2023, 60’) – Dir. Marcelo Rabelo
Teatro Fernando Santa Cruz
20h – Águas de Oxum (RJ, 2024, 4’) – Dir. Milena Sá
20h – Ser Carnaval (PE, 2025, 14’) – Dir. Mariana Bernardo
20h – O Homem do Terno Verde (PE, 2024, 60’) – Dir. Petronio Lorena
Sábado (13/09)
Concertos e DJ sets
Praça de São Pedro
18h – DJ Set Tor4 & 440 (Brasil)
Igreja da Sé
20h – Samy Thiébault (França)
Praça do Carmo
20h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)
21h – Delgrès (França)
23h – Juliana Linhares (Brasil)
00h30 – Roberto Fonseca (Cuba)
Programa educativo – Conservatório Pernambucano de Música
11h – Lionel Suarez (França)
Workshop: O acordeon sem fronteiras – linguagens e improvisação
11h – Baptiste Herbin & Nicolas Gardel (França)
Workshop: Symmetric – cruzando groove, jazz e eletrônica
15h – Anne Paceo (França)
Workshop: Ritmos transculturais – batidas de diferentes culturas
15h – Votia (Ilha da Reunião)
Workshop: Maloya – cantos e danças da Ilha da Reunião
15h – Carles Benavent (Espanha)
Workshop: A viagem do meu baixo elétrico ao flamenco
Fórum de Ideias – Convento de São Francisco
16h – Lirinha (Brasil)
Roda de conversa: A oralidade como futuro – poesia, tradição e resistência no Nordeste
Mediação: Chris Fuscaldo
Mostra de Cinema
Teatro Fernando Santa Cruz
16h – Mborairape (SP, 2023, 25’) – Dir. Roney Freitas
16h – Na Terra de Marlboro (RJ, 2024, 60’) – Dir. Cavi Borges
Igreja da Sé | Pátio
18h – Frevo Michiles (PE, 2023, 84’) – Dir. Helder Lopes
Teatro Fernando Santa Cruz
18h – Samba Infinito (RJ, 2025, 15’) – Dir. Leonardo Martinelli
18h – Black Rio Black Power (RJ, 2023, 75’) – Dir. Emílio Domingos
20h – Sem Vergonha (RJ, 2024, 79’) – Dir. Rafael Saar
Domingo (14/09)
Concertos e DJ sets
Praça de São Pedro
16h – DJ Set Boneka (Brasil)
Igreja da Sé
18h – Ibéria – Manuel de Oliveira, Carles Benavent & João Frade (Portugal/Espanha)
Praça do Carmo
18h30 – DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)
19h – Baptiste Herbin & Nicolas Gardel Quarteto (França)
20h30 – Hamilton de Holanda Trio (Brasil)
22h – Amaro Freitas Septeto (Brasil)
Fórum de Ideias – Convento de São Francisco
16h – Roberto Fonseca (Cuba)
Roda de conversa: Pontes musicais – jazz, Cuba e diálogos globais na carreira de Roberto Fonseca
Mediação: Chris Fuscaldo
Mostra de Cinema – Teatro Fernando Santa Cruz
16h – Razões Africanas (RJ, 2023, 90’) – Dir. Jeferson Melo
18h – Macaléia (RJ, 2023, 25’) – Dir. Rejane Zilles
18h – As Dores do Mundo – Hyldon (RJ, 2025, 90’) – Dir. Emílio Domingos