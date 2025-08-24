Horóscopo, 25/8: O céu te conta a previsão dos signos para esta segunda-feira
A Lua Minguante pede para você se concentrar em finalizar projetos e organizar sua vida, seja no trabalho ou em casa. Confira o seu signo
Clique aqui e escute a matéria
A semana começa com um clima mais prático e focado. A Lua Minguante pede para você se concentrar em finalizar projetos e organizar sua vida, seja no trabalho ou em casa. É um bom dia para evitar conflitos e usar a diplomacia para resolver problemas. A intuição estará em alta.
Áries
A semana começa com o pé no freio. A energia está mais lenta, então evite correr riscos desnecessários. É um bom momento para se dedicar a atividades que exijam mais paciência. Na vida financeira, a fase é de cautela. No amor, é hora de ser mais reservado.
Touro
Sua criatividade estará em alta, Touro. Aproveite para inovar no trabalho e usar sua imaginação para resolver problemas. Na vida pessoal, a Lua te dá uma força extra para cuidar da sua saúde e bem-estar. O amor vai pedir mais romance e dedicação.
Gêmeos
A comunicação é seu ponto forte hoje, Gêmeos. No trabalho, use sua boa lábia para fazer contatos e parcerias. No entanto, o astral te pede para ter cuidado com o que fala, para não acabar magoando alguém sem querer.
Câncer
A Lua brilha em seu signo, trazendo uma energia mais sensível e intuitiva. O dia é ótimo para cuidar de si mesmo e da sua família. No amor, é um bom momento para se reconectar com seu parceiro.
Leão
Sua autoconfiança e criatividade estão em alta. O dia é excelente para se destacar no trabalho e mostrar sua garra. Você pode receber notícias maravilhosas. No amor, sua ousadia e carisma vão atrair olhares.
Virgem
A fase pede para você focar no trabalho e em sua eficiência. Você tende a ficar mais exigente consigo mesmo e com os outros, mas isso pode trazer ótimos resultados. A vida amorosa tende a ficar mais devagar.
Libra
Seu carisma está em evidência. Use-o para conquistar seus objetivos profissionais. O dia é bom para se concentrar em seu crescimento e valorizar suas qualidades. No amor, surpresas podem acontecer na intimidade.
Escorpião
A energia de hoje te dá foco, coragem e confiança para conquistar o que deseja. Você pode receber uma notícia que te dará uma injeção de ânimo, especialmente nas finanças. O amor está favorável para se libertar do passado.
Sagitário
É um ótimo dia para concluir tarefas. A fase pede para você ter uma visão mais realista dos seus objetivos. No trabalho, é um bom momento para começar novos projetos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Capricórnio
Você pode se sentir mais pensativo e reflexivo. É um bom dia para resolver pendências do passado e organizar a vida pessoal. No amor, a semana tende a ser mais tranquila e sem grandes novidades.
Aquário
O dia pode trazer surpresas em suas relações. É importante ter cautela para evitar dramas e discussões, especialmente com amigos. A energia é de instabilidade, então é crucial manter a calma.
Peixes
A criatividade está em alta, Peixes. No amor, você pode ter uma paquera surpreendente ou dar um passo importante em uma relação. No trabalho, sua dedicação pode ser recompensada.