Cultura | Notícia

'Não tem como não gostar do nosso brega', diz Priscila Senna, que grava DVD no Marco Zero

"Estar nesse palco, no coração da nossa cidade, é um prazer para mim e para todos os fãs', diz cantora, que celebra 15 anos de carreira

Por Emannuel Bento Publicado em 25/08/2025 às 16:22
Priscila Senna durante show no Réveillon do Recife, em 2024
Priscila Senna durante show no Réveillon do Recife, em 2024 - KLEYVSON SANTOS/PCR

Em 2011, Priscila Senna, ainda como Musa do Calypso, subiu ao palco do Clube Português para gravar o primeiro DVD da carreira, no qual praticamente todas as faixas viraram sucessos no Grande Recife.

Com letras românticas (em grande parte assinadas por Elvis Pires) e um vocal característico, Priscila explorou a estética do brega daquele período, na virada da década, em um momento de transformações no consumo da música.

A cantora atravessou os anos seguintes como um dos nomes mais estáveis do gênero e, dialogando com o arrocha e a bachata, quebrou barreiras sociais e fronteiras estaduais.

Nesta quarta-feira (27/08), a partir das 18h, ela sobe ao palco do Marco Zero pela quarta vez — agora fora do Carnaval — para gravar um novo DVD, colhendo os frutos de 15 anos de carreira.

'É uma realização'

"Se eu pudesse, falaria para a Priscila do primeiro DVD que vai dar tudo certo. Que ela tenha calma, que o que está passando naquele momento vai passar e vão vir muitas coisas; bem melhores do que ruins", disse ao JC.

Ela resume a gravação no Marco Zero como "uma realização". "Estar aqui nesse palco, no coração da nossa cidade, é um prazer para mim e para todos os fãs que acompanham há tantos anos a minha carreira."

"Acho que todo o desejo que Deus colocou no meu coração, ele realizou. Não existe um grande desafio hoje. Quando a gente quer e trabalha todos os dias, a gente consegue", afirma.

'Divisão gostosa de ritmos'

De acordo com a cantora, a apresentação será dividida em dois blocos: um dedicado ao brega e outro ao arrocha — incluindo a parceria com o cantor Pablo.

"A gente vem nessa vertente há um tempo na minha carreira. Acho que será bem especial. Já com a Manu Bahtidão, do Pará, iremos trabalhar mais o nosso brega. Vai ser uma divisão bem gostosa."

Outras participações confirmadas são Maiara e Maraisa, Simone Mendes, Liniker, Iguinho e Lulinha, Léo Foguete e Tayara Andrezza. A artista afirma que os fãs colaboram bastante chamando a atenção de outros cantores nas redes sociais.

"Tenho muito contato com os fãs até em grupos de WhatsApp. Gosto de divulgar a parte profissional, mas deixo a pessoal mais restrita, apesar de publicar algumas viagens que faço."

'Só quem não ouve é quem não gosta'

Sobre o comentário recorrente de que o brega não conquista ouvintes em outros estados, Priscila avalia que esse cenário vem mudando. "Vem mudando muito. Só quem não ouve é que não gosta. Quem ouve brega pela primeira vez, gosta."

Ela considera "Alvejante", parceria com o pernambucano Zé Vaqueiro, uma "virada de chave" na carreira.
"Acho que todo mundo ama. Não tem como não gostar do nosso brega."

Esquema para o show

Para o evento, haverá bloqueios de trânsito a partir das 14h no entorno da área do espetáculo, incluindo as avenidas Alfredo Lisboa e Barbosa Lima Sobrinho.

A recomendação é que o público utilize transporte coletivo, táxis ou aplicativos de mobilidade.

O monitoramento será feito em tempo real por 250 câmeras integradas ao Centro de Operações do Recife (COP), da Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops).

SERVIÇO
#TBT da Musa, de Priscila Senna
Onde: Marco Zero do Recife
Quando: Quarta-feira (27/08)
Quanto: Gratuito

