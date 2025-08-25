fechar
Amauri Nascimento celebra aniversário com show e Jam Session solidária em Olinda

Cantor comemora seus 41 anos no Fogo de Occa, em Olinda, no dia 30 de agosto, com música, convidados especiais e ação social

Por Catêrine Costa Publicado em 25/08/2025 às 15:04
Amauri Nascimento
O cantor e compositor Amauri Nascimento celebra seu aniversário em grande estilo no próximo dia 30 de agosto, a partir das 17h, no espaço Fogo de Occa, localizado no bairro do Carmo, em Olinda. A noite promete reunir música, arte, cultura e solidariedade em uma Jam Session aberta, que contará com a participação de amigos, artistas e convidados especiais. Os ingressos custam a partir de R$15,00.

O evento será dividido em dois momentos: primeiro, Amauri apresenta um show exclusivo com músicas de sua carreira e grandes sucessos da música popular que prometem não deixar ninguém parado. Em seguida, o palco se transforma em uma verdadeira festa coletiva, onde cantores, músicos, poetas, atores e performers poderão interagir e oferecer “canjas” em homenagem ao artista.

Além da celebração, o encontro também tem um forte propósito social. Parte da arrecadação do evento será destinada a duas causas importantes: o tratamento de câncer do professor e músico Carlinhos Lua e o projeto Sanfonada Hospitalar, que leva música e kits de higiene pessoal aos pacientes internados no Hospital Correia Picanço, em dezembro deste ano.

Amauri, nascido no Recife em 1984, é conhecido por sua versatilidade e pela fusão de estilos que marcam sua trajetória artística. Sua música transita entre a tradição e a modernidade, unindo referências da cultura popular pernambucana com ritmos latinos, urbanos e o brega — gênero que ele reverencia como parte essencial da identidade musical do Nordeste. Entre suas inspirações estão nomes como Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Reginaldo Rossi.

Com uma atmosfera intimista e a energia contagiante da Cidade Patrimônio da Humanidade, a noite no Fogo de Occa será, segundo Amauri, “uma festa com alegria genuinamente pernambucana, feita para celebrar a vida e a música”.

Mais informações via Instagram: @oficialamauri

Serviço

Evento: Amauri Nascimento – Show & Jam Session Solidária

Data: 30 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: 17h às 23h59

Local: Fogo de Occa – Rua Treze de Maio, 229, Carmo, Olinda – PE

Entrada: R$ 30,00 | Meia-entrada: R$ 15,00

Ingressos: Antecipados com prioridade de entrada

Compre seu ingresso aqui

