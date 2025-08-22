Semana da Pessoa com Deficiência: Arena de Pernambuco abre espaço para evento gratuito com lazer, cultura e saúde
Evento gratuito na Arena de Pernambuco reúne saúde, lazer, cultura e serviços de cidadania para pessoas com deficiência e seus familiares.
No próximo dia 23 de agosto, a Arena de Pernambuco irá sediar mais uma edição da Arena da Inclusão, evento gratuito voltado para pessoas com deficiência e seus familiares.
A iniciativa, que celebra a Semana da Pessoa com Deficiência, oferece um espaço de acolhimento, cuidado e aprendizado, com atividades das 8h às 17h, incluindo serviços de saúde, cidadania, lazer, cultura e apresentações musicais.
Entre os atendimentos disponíveis estão consultas médicas em diversas especialidades, serviços da Carreta da Mulher em parceria com a Secretaria de Saúde de Pernambuco e o REAC – Registro Estadual do Autista. O público também poderá acessar emissão de documentos, CIPTEA, Carteira Livre Acesso, Defensoria Pública, SEDEPE, Detran-PE, Neoenergia, Compesa, Balcão de Direitos e orientação jurídica.
Além dos serviços essenciais, o evento contará com ações de beleza e bem-estar, como salão inclusivo para crianças atípicas, maquiagem, massagem inclusiva e salão de beleza, promovidos pela APEC (Associação Pernambucana de Cegos). Voluntários que queiram participar do evento podem se inscrever através do link no final da matéria.
Inclusão e compromisso
De acordo com a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, Michele Collins, a iniciativa tem como objetivo reafirmar o compromisso com a inclusão:
“A Arena da Inclusão é um espaço vital para acolher, cuidar e valorizar cada pessoa, independentemente de suas limitações. É sobre criar oportunidades reais e construir juntos um caminho para a inclusão”, afirmou.
E a programação ainda não acabou! Para o lazer, haverá brinquedos infláveis, teatro, musicoterapia, oficina de pintura, atividades com super-heróis, apresentações culturais, Turma do FomFom do Detran, Museu da Sociedade Bíblica do Brasil e uma área de alimentação gratuita com pipoca, picolé e algodão-doce.
O dia será finalizado com chave de ouro: shows musicais para celebrar a data e encantar a todos!
O evento conta com o apoio de clínicas, prefeituras, órgãos públicos e entidades da sociedade civil, como Clínica Acolher, Clínica Somar, Clínica Transformar, Ayfa e Sociedade Bíblica do Brasil.
Arena da Inclusão - Semana da Pessoa com Deficiência
- Data: 23 de agosto de 2025
- Horário: 8h às 17h
- Local: Arena de Pernambuco – São Lourenço da Mata/PE
- Entrada gratuita | Exclusivo para pessoas com deficiência e familiares
- Voluntários podem se inscrever clicando aqui.