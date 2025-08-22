Unicap celebra 20 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião com evento especial
Evento nesta sexta-feira (22) reúne professores, ex-alunos e convidados em homenagem aos 20 anos do PPGCR, com debates, música e memória.
Na tarde desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, a Universidade Católica de Pernambuco realiza uma comemoração especial aos 20 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião (PPGCR).
A celebração tem como objetivo reconhecer o impacto do conhecimento produzido nas últimas duas décadas e à reafirmação do compromisso com o diálogo inter-religioso e a transformação social por meio da universidade.
Criado em 2005, o programa formou pesquisadores, educadores, líderes comunitários e agentes sociais comprometidos com a escuta, a convivência e o respeito às diferenças.
Consolidado como referência nacional no campo acadêmico das religiões, o PPGCR adotou uma perspectiva crítica, interdisciplinar e aberta à pluralidade de tradições, práticas e vivências espirituais.
Programação do encontro
O início será marcado por uma sessão solene, seguida de uma roda de diálogos que reunirá professores e ex-alunos que marcaram a trajetória do curso e seguem atuando em sua consolidação: os professores Dr. Gilbraz Aragão e Dr. Newton Cabral, além dos egressos Mestra Rayane Marinho e Dr. Adelson Peixoto.
A mediação do debate ficará por responsabilidade do coordenador do programa, professor Dr. Afonso Chaves. Será uma ocasião voltada às trocas, aos reencontros e ao reconhecimento da marca deixada pelo programa na formação acadêmica, social e pessoal de diversos participantes.
Para fechar o evento, o artista e professor Silvério Pessoa, acompanhado do grupo MPB Unicap, apresenta música e poesia em homenagem a uma trajetória que segue deixando sua marca na sociedade.
20 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Unicap
- Data: 22 de agosto de 2025 (Sexta-feira)
- Horário: 14h
- Local: Auditório G1 – Universidade Católica de Pernambuco
- Entrada gratuita e aberta ao público