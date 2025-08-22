fechar
Agenda | Notícia

Unicap celebra 20 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião com evento especial

Evento nesta sexta-feira (22) reúne professores, ex-alunos e convidados em homenagem aos 20 anos do PPGCR, com debates, música e memória.

Por Bianca Tavares Publicado em 22/08/2025 às 8:20
Imagem para ilustrar estudantes de religiões
Imagem para ilustrar estudantes de religiões - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Na tarde desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, a Universidade Católica de Pernambuco realiza uma comemoração especial aos 20 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião (PPGCR).

A celebração tem como objetivo reconhecer o impacto do conhecimento produzido nas últimas duas décadas e à reafirmação do compromisso com o diálogo inter-religioso e a transformação social por meio da universidade.

Criado em 2005, o programa formou pesquisadores, educadores, líderes comunitários e agentes sociais comprometidos com a escuta, a convivência e o respeito às diferenças.

Consolidado como referência nacional no campo acadêmico das religiões, o PPGCR adotou uma perspectiva crítica, interdisciplinar e aberta à pluralidade de tradições, práticas e vivências espirituais.

Leia Também

Programação do encontro

O início será marcado por uma sessão solene, seguida de uma roda de diálogos que reunirá professores e ex-alunos que marcaram a trajetória do curso e seguem atuando em sua consolidação: os professores Dr. Gilbraz Aragão e Dr. Newton Cabral, além dos egressos Mestra Rayane Marinho e Dr. Adelson Peixoto.

A mediação do debate ficará por responsabilidade do coordenador do programa, professor Dr. Afonso Chaves. Será uma ocasião voltada às trocas, aos reencontros e ao reconhecimento da marca deixada pelo programa na formação acadêmica, social e pessoal de diversos participantes.

Para fechar o evento, o artista e professor Silvério Pessoa, acompanhado do grupo MPB Unicap, apresenta música e poesia em homenagem a uma trajetória que segue deixando sua marca na sociedade.

20 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Unicap

  • Data: 22 de agosto de 2025 (Sexta-feira)
  • Horário: 14h
  • Local: Auditório G1 – Universidade Católica de Pernambuco
  • Entrada gratuita e aberta ao público

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Forró de Candeeiro retorna a Recife com Cezzinha e programação completa nos dias 22 e 23 de agosto
Eventos

Forró de Candeeiro retorna a Recife com Cezzinha e programação completa nos dias 22 e 23 de agosto
Vanguart retorna ao Recife com show da turnê "Dois Cantos" após sete anos
Eventos

Vanguart retorna ao Recife com show da turnê "Dois Cantos" após sete anos

Compartilhe

Tags