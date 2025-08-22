Previsão do tempo: fim de semana em Pernambuco tem chance de pancadas de chuva
Precipitações devem ser fracas a moderadas em parte do estado, com destaque para a sexta-feira; sábado e domingo terão tempo mais aberto
Clique aqui e escute a matéria
O fim de semana em Pernambuco deve ser marcado por momentos de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas passageiras, principalmente nesta sexta-feira (22), quando a previsão indica precipitações mais intensas em algumas regiões. No sábado (23) e no domingo (24), a tendência é de redução, mas sem descartar pancadas isoladas.
Previsão para sexta-feira
De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), esta sexta-feira será o dia mais chuvoso do fim de semana. Há chance de precipitações fracas a moderadas na Região Metropolitana do Recife (RMR), além das Zonas da Mata Norte e Sul.
No Agreste, a expectativa é de pancadas mais fracas e no Sertão, incluindo o São Francisco, o cenário deve permanecer seco.
Previsão para o fim de semana
No sábado, a Apac prevê redução da intensidade das chuvas, que devem ocorrer de forma fraca na RMR e Zonas da Mata. No Agreste e no Sertão, o tempo segue firme, sem previsão de precipitações.
Já no domingo, o cenário se repete: pode chover de forma fraca e rápida nas áreas litorâneas, mas nas demais regiões o tempo tende a permanecer estável. Assim, há boas chances para atividades ao ar livre, mas é importante considerar a possibilidade de pancadas passageiras.
Maiores acumulados em 24h
Nas últimas 24 horas, foram os municípios do Agreste e da Mata que registraram volumes mais expressivos de chuva. Confira os principais:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Terezinha - 35,09 mm
- Lagoa do Ouro - 28,26 mm
- Palmeirina - 27,79 mm
- Iati - 25,59 mm
- Tupanatinga - 25,01 mm
- Paranatama - 24,35 mm
- Buíque - 22,75 mm
- São João - 16,77 mm
- Pedra - 16,74 mm
- Saloá - 16,32 mm
- Belém de Maria - 15,99 mm
- Itaíba - 15,84 mm
- Calçado - 15,61 mm
- Quipapá - 15 mm
Contatos da defesa Civil
Mesmo sem previsão de chuvas intensas, em caso de necessidade, a população deve acionar a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181.2490, e a Defesa Civil do Recife pelo 0800.081.3400.