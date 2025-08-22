fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: fim de semana em Pernambuco tem chance de pancadas de chuva

Precipitações devem ser fracas a moderadas em parte do estado, com destaque para a sexta-feira; sábado e domingo terão tempo mais aberto

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 22/08/2025 às 7:41
Recife com muitas nuvens e sol t&iacute;mido
Recife com muitas nuvens e sol tímido - Bruno Campos/Campos

O fim de semana em Pernambuco deve ser marcado por momentos de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas passageiras, principalmente nesta sexta-feira (22), quando a previsão indica precipitações mais intensas em algumas regiões. No sábado (23) e no domingo (24), a tendência é de redução, mas sem descartar pancadas isoladas.

Previsão para sexta-feira

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), esta sexta-feira será o dia mais chuvoso do fim de semana. Há chance de precipitações fracas a moderadas na Região Metropolitana do Recife (RMR), além das Zonas da Mata Norte e Sul.

No Agreste, a expectativa é de pancadas mais fracas e no Sertão, incluindo o São Francisco, o cenário deve permanecer seco.

Previsão para o fim de semana

No sábado, a Apac prevê redução da intensidade das chuvas, que devem ocorrer de forma fraca na RMR e Zonas da Mata. No Agreste e no Sertão, o tempo segue firme, sem previsão de precipitações.

Já no domingo, o cenário se repete: pode chover de forma fraca e rápida nas áreas litorâneas, mas nas demais regiões o tempo tende a permanecer estável. Assim, há boas chances para atividades ao ar livre, mas é importante considerar a possibilidade de pancadas passageiras.

Maiores acumulados em 24h

Nas últimas 24 horas, foram os municípios do Agreste e da Mata que registraram volumes mais expressivos de chuva. Confira os principais:

  • Terezinha - 35,09 mm
  • Lagoa do Ouro - 28,26 mm
  • Palmeirina - 27,79 mm
  • Iati - 25,59 mm
  • Tupanatinga - 25,01 mm
  • Paranatama - 24,35 mm
  • Buíque - 22,75 mm
  • São João - 16,77 mm
  • Pedra - 16,74 mm
  • Saloá - 16,32 mm
  • Belém de Maria - 15,99 mm
  • Itaíba - 15,84 mm
  • Calçado - 15,61 mm
  • Quipapá - 15 mm

Contatos da defesa Civil

Mesmo sem previsão de chuvas intensas, em caso de necessidade, a população deve acionar a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181.2490, e a Defesa Civil do Recife pelo 0800.081.3400.

