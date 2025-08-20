Projeto Colmeia leva serviços gratuitos ao Forte do Brum neste domingo (24)
Sesc realiza ação com mais de 20 serviços gratuitos e previsão de atender cerca de 1.300 pessoas no Recife Antigo
Clique aqui e escute a matéria
No próximo domingo (24), a partir das 9h, o Sesc realiza mais uma edição do Projeto Colmeia, oferecendo serviços gratuitos de saúde, bem-estar e cidadania no Forte do Brum, localizado no bairro do Recife. A ação acontece em parceria com o Comando Militar do Nordeste e será realizada após a 47ª Corrida Duque de Caxias.
Integrando a programação da corrida, o Projeto Colmeia vai disponibilizar mais de 20 serviços voltados à população. A iniciativa celebra o Dia do Soldado (25/8) e contará com atendimento ao público promovido pelo Sesc Santa Rita. Além disso, os participantes da corrida poderão contribuir com a doação de alimentos não perecíveis para o programa Sesc Mesa Brasil. A expectativa é arrecadar cerca de três toneladas.
Criado em 2016, o Projeto Colmeia é uma ação da área de Saúde do Sesc Pernambuco, que promove atendimento gratuito para pessoas de todas as idades. Focado na prevenção de doenças e na promoção da saúde, o projeto também oferece atividades nas áreas de cidadania, empreendedorismo e tecnologia social, beneficiando comunidades em situação de vulnerabilidade.
A iniciativa conta com o apoio de instituições públicas, privadas e voluntários, com o objetivo de levar serviços essenciais e momentos de lazer para quem mais precisa, em locais acessíveis como escolas, praças, centros comunitários e unidades do Sesc.
Atendimentos disponíveis
Após o término da corrida, os serviços do Projeto Colmeia serão disponibilizados ao público, com atendimento estimado para cerca de 1.300 pessoas, a partir das 09h e se encerrando às 13h. Os serviços, serão distribuídos em três polos:
Polo Saúde
- Testes de bioimpedância
- Atendimento médico: clínico geral (80 fichas), oftalmologista (40 fichas) e pediatra (40 fichas)
- Orientações de saúde bucal, psicológica e nutricional
- Informações sobre arboviroses e controle de pragas
- Aferição de pressão arterial e glicemia
- Dicas de prevenção contra ISTs e distribuição de preservativos
Polo Cidadania
- Emissão de segunda via de certidões de nascimento, atestado de óbito e averbação de divórcio
- Acolhimento e orientação jurídica
- Orientações sobre previdência, BPC e CADÚNICO
- Inscrições para a junta militar
- Cadastro para jovem aprendiz, estágio e mercado de trabalho
- Atendimento com agência de emprego, orientações empreendedoras e inscrições para bolsas no curso de Engenharia de Software
Polo Bem-Estar
- Sessões de massoterapia
- Higienização da pele
- Corte de cabelo (masculino e feminino)
- Recreação e brinquedos infláveis para crianças
“É mais uma oportunidade de oferecer à população o acesso a serviços de qualidade e ajudar as pessoas. Isso é ainda mais fortalecido quando há parcerias importantes como essa com o Comando Militar do Nordeste”, destaca Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Serviço – Projeto Colmeia
Data: 24 de agosto
Horário: das 9h às 13h
Local: Museu Militar do Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso Brasileira - Recife, PE)
Entrada: Gratuita
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />