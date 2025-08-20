Projeto Colmeia leva serviços gratuitos ao Forte do Brum neste domingo (24)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sesc realiza ação com mais de 20 serviços gratuitos e previsão de atender cerca de 1.300 pessoas no Recife Antigo

No próximo domingo (24), a partir das 9h, o Sesc realiza mais uma edição do Projeto Colmeia, oferecendo serviços gratuitos de saúde, bem-estar e cidadania no Forte do Brum, localizado no bairro do Recife. A ação acontece em parceria com o Comando Militar do Nordeste e será realizada após a 47ª Corrida Duque de Caxias.

Integrando a programação da corrida, o Projeto Colmeia vai disponibilizar mais de 20 serviços voltados à população. A iniciativa celebra o Dia do Soldado (25/8) e contará com atendimento ao público promovido pelo Sesc Santa Rita. Além disso, os participantes da corrida poderão contribuir com a doação de alimentos não perecíveis para o programa Sesc Mesa Brasil. A expectativa é arrecadar cerca de três toneladas.

Criado em 2016, o Projeto Colmeia é uma ação da área de Saúde do Sesc Pernambuco, que promove atendimento gratuito para pessoas de todas as idades. Focado na prevenção de doenças e na promoção da saúde, o projeto também oferece atividades nas áreas de cidadania, empreendedorismo e tecnologia social, beneficiando comunidades em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa conta com o apoio de instituições públicas, privadas e voluntários, com o objetivo de levar serviços essenciais e momentos de lazer para quem mais precisa, em locais acessíveis como escolas, praças, centros comunitários e unidades do Sesc.

Atendimentos disponíveis

Após o término da corrida, os serviços do Projeto Colmeia serão disponibilizados ao público, com atendimento estimado para cerca de 1.300 pessoas, a partir das 09h e se encerrando às 13h. Os serviços, serão distribuídos em três polos:

Polo Saúde

Testes de bioimpedância

Atendimento médico: clínico geral (80 fichas), oftalmologista (40 fichas) e pediatra (40 fichas)

Orientações de saúde bucal, psicológica e nutricional

Informações sobre arboviroses e controle de pragas

Aferição de pressão arterial e glicemia

Dicas de prevenção contra ISTs e distribuição de preservativos

Polo Cidadania

Emissão de segunda via de certidões de nascimento, atestado de óbito e averbação de divórcio

Acolhimento e orientação jurídica

Orientações sobre previdência, BPC e CADÚNICO

Inscrições para a junta militar

Cadastro para jovem aprendiz, estágio e mercado de trabalho

Atendimento com agência de emprego, orientações empreendedoras e inscrições para bolsas no curso de Engenharia de Software

Polo Bem-Estar

Sessões de massoterapia

Higienização da pele

Corte de cabelo (masculino e feminino)

Recreação e brinquedos infláveis para crianças

“É mais uma oportunidade de oferecer à população o acesso a serviços de qualidade e ajudar as pessoas. Isso é ainda mais fortalecido quando há parcerias importantes como essa com o Comando Militar do Nordeste”, destaca Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.

Serviço – Projeto Colmeia

Data: 24 de agosto

Horário: das 9h às 13h

Local: Museu Militar do Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso Brasileira - Recife, PE)

Entrada: Gratuita

