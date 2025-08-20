Protesto dos entregadores: motoboys prometem bloquear vias a partir das 6h30 desta quarta (20)
Trabalhadores reclamam de insegurança e falta de diálogo com governo; Attape calcula que cerca de mil entregadores e motoristas irão participar
Entregadores e motoristas de aplicativo se organizam para protesto no Recife, nesta quarta-feira (20). A classe pede por segurança e por respeito à profissão por parte do poder público. Vias do Recife devem começar a ser fechadas às 6h30, provocando paralisação do trânsito na Região Metropolitana do Recife.
Entregadores por aplicativo já começaram mobilização
De acordo com o presidente da Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Aplicativo de Pernambuco (Attape), Jeison Lima, a mobilização começou por volta das 5h da manhã e prevê o bloqueio de vias, somente da capital, a partir das 6h30.
O ponto de encontro inicial é no Campo do Coque, na Ilha de Joana Bezerra, na área central do Recife. De lá, os grupos devem organizar divisões para começar com as interdições e atos. As pancadas de chuva previstas (e já observadas) não devem ser empecilho.
Protesto dos entregadores atinge proporção inesperada
Jeison conta que, incialmente, a Attape estava sob a coordenação do ato. Todavia, a rápida disseminação em grupos de mensagens fez com que centenas de trabalhadores aderissem à mobilização.
"Do nada já tinha quase mil pessoas. Mil motoristas, entregadores, seja de delivery ou de transporte", contou. A adesão da classe é importante em um protesto, mas esse volume promete um descontrole que preocupa a associação.
Attape deixa a organização do protesto dos entregadores
Pessoas exaltadas ingressaram aos grupos de organização. "Começaram a mandar áudio com raiva, com ódio, dizendo que ia fazer isso, ia fazer aquilo, que iam quebrar coisas. Então eu preferi me retirar, saí e deixei o grupo lá", relata Jeison.
Dessa forma, a Attape optou por deixar a linha de frente. Todavia, os atos de interdição devem acontecer. A depender do teor da mobilização, a associação pode retornar a atuar, explica o presidente.
