Protesto dos entregadores: Veja o que se sabe sobre ato dos motociclistas nesta quarta (20/8) no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A categoria reivindica do Governo do Estado maior efetividade na segurança pública e pretende paralisar principais vias do Grande Recife

Clique aqui e escute a matéria

Os motociclistas que trabalham com entregas por aplicativos prometem realizar, nesta quarta-feira (20), um protesto em diversas vias do Recife e da Região Metropolitana. De acordo com apuração da reportagem do Jornal do Commercio, os trabalhadores reivindicam do Governo do Estado maior efetividade na segurança pública, isso porque os entregadores estão sendo alvos de ações criminosas (roubo de motocicletas e bicicletas, além de celulares) durante as entregas, principalmente à noite.

A mobilização da categoria está prevista para acontecer por volta das 6h30, na Praça do Derby, na região central da capital, com as paralisações das vias ocorrendo a partir das 7h até as 10h. A intenção dos entregadores é fechar os principais corredores viários do Grande Recife, como: Avenidas Agamenon Magalhães, Abdias de Carvalho, Mascarenhas de Moraes, além de interdições na BR-101, nas proximidades do CEASA (Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco).

Já no período da tarde/noite, a mobilização estaria prevista para ocorrer às 17h, horário que a maioria dos trabalhadores estão largando do trabalho.

Ainda de acordo com informações obtidas pelo JC, os trabalhadores por aplicativo também pretendem colocar bloqueios em alguns pontos nos trilhos do metrô do Recife, interditando o sistema metroviário.

Apreensão de motocicletas

Outra reinvindicação dos motociclistas que trabalham com entrega por aplicativo é que muitos estão tendo suas motos apreendidas por estacionar em locais supostamente proibidos. "Teve uma semana que mais de 20 motos de motociclistas por aplicativo foram apreendidas. São trabalhadores que estão sendo prejudicados sem o seu meio de transporte para trabalhar", disse um entregador ao JC, que preferiu não se identificar.