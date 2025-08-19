Protesto de entregadores: PM mobiliza 152 agentes no Grande Recife em resposta a possível ato massivo de motoboys

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SDS e a Polícia Militar detalham plano operacional para conter paralisação de entregadores por moto, que prometem fechar vias e até trilhos do metrô

Recife se prepara para um dia de intensa mobilização nesta quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Enquanto entregadores por aplicativo anunciam um grande protesto, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), sob a Secretaria de Defesa Social (SDS), já ativou um plano de segurança que prevê o desdobramento de 152 policiais militares em pontos estratégicos da cidade.

A ação preventiva, detalhada em ofício interno da PMPE, visa garantir a ordem pública diante da paralisação que promete afetar as principais vias do Grande Recife.

Entregadores dizem que falta segurança e ocorrem abusos

O movimento dos motociclistas que trabalham com entregas por aplicativo é motivado, segundo eles, por uma onda de ações criminosas das quais são alvos, como o roubo de motocicletas, bicicletas e celulares, principalmente durante o período noturno.

Além da insegurança, os entregadores também dizem que há apreensão de suas motos por estacionamento em locais proibidos, o que, segundo um dos trabalhadores, já resultou em mais de 20 apreensões em uma única semana.

A mobilização está prevista para iniciar por volta das 6h30 da manhã, com concentração na Praça do Derby, na região central da capital. As paralisações das vias devem ocorrer das 7h às 10h.

A categoria planeja fechar corredores viários importantes como as Avenidas Agamenon Magalhães, Abdias de Carvalho e Mascarenhas de Moraes, além de interdições na BR-101, próximo ao CEASA.

Uma segunda onda de protestos é esperada para as 17h, horário de saída do trabalho da maioria dos entregadores, e há planos de bloquear pontos nos trilhos do metrô do Recife para interditar o sistema metroviário.

Polícia Militar ativa operação de contenção

Em resposta à iminente manifestação, a PM emitiu um ofício delineando sua estratégia operacional. O documento, endereçado a diversas diretorias integradas, estabelece que a operação terá início às 5h desta quarta-feira.

A estratégia da PM inclui a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), com a Diretoria Integrada de Operações e Segurança (DIRESP) encarregada de coordenar e monitorar o policiamento.

O COPOM/DPO também terá a função de acompanhar o andamento dos movimentos, mantendo o comando informado sobre os cenários.

Um ponto de atenção é a orientação para que todas as equipes usem somente materiais de menor potencial ofensivo. No total, 152 policiais militares serão empregados.

Onde PM e manifestantes se encontrarão

A distribuição do efetivo policial cobre os principais pontos de concentração e rotas esperadas para o protesto dos motoboys:

Palácio do Campo das Princesas

Quartel do Derby

Avenidas: Av. Abdias de Carvalho, Av. Mascarenhas de Moraes, Av. Caxangá e Av. Agamenon Magalhães.

Vias expressas: A BR-101 (próximo ao CEASA e Prazeres) e a PE-15 contarão.

Outros pontos: Centro de Convenções, Academia da Cidade (Joana Bezerra) e Av. Antônio de Goes/DNIT.

