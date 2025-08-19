Pernambuco participa de encontro nacional sobre os Anos Finais do Ensino Fundamental
Governadora Raquel Lyra representa o Estado no evento "Redes Que Transformam", nesta quarta (20), em Guarulhos (SP)
O Governo de Pernambuco marca presença, nesta quarta-feira (20), no encontro nacional "Redes Que Transformam", realizado em Guarulhos, São Paulo. O evento reúne gestores públicos e especialistas de todo o Brasil para debater melhorias na educação, com foco nos Anos Finais do Ensino Fundamental, que vão do 6º ao 9º ano.
Representando o estado, a governadora Raquel Lyra participará da Mesa 4, intitulada "Nosso compromisso para os Anos Finais". Também compõem o painel a secretária nacional de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Kátia Schweickardt, e a mediadora Priscila Cruz, presidente e cofundadora do movimento Todos Pela Educação.
Adolescentes no centro do debate
A programação do evento propõe uma nova forma de olhar para os Anos Finais, colocando os adolescentes no centro das discussões. Em vez de tratá-los como coadjuvantes, o encontro valoriza o protagonismo juvenil como ponto de partida para repensar a escola — com práticas que tornem o ambiente escolar mais atrativo, conectado à realidade dos alunos e capaz de promover o desenvolvimento integral, mesmo em tempo parcial.
Outro tema central do encontro é a intersetorialidade, ou seja, a articulação entre diferentes áreas e políticas públicas como estratégia para superar os desafios que afetam a trajetória escolar dos adolescentes brasileiros.
Durante todo o dia, o evento apresentará experiências bem-sucedidas e discutirá desafios enfrentados em redes de ensino de diversas regiões. O objetivo é construir um compromisso coletivo em torno da valorização dos Anos Finais do Ensino Fundamental como uma etapa essencial para o fortalecimento da democracia, da equidade e da qualidade da educação pública no país.
"Mais do que um evento, esse é um convite à ação coletiva. Precisamos transformar a escola para que ela faça sentido para as adolescências e seja capaz de reduzir desigualdades", afirmou o diretor de Parcerias Institucionais da Motriz, Fred Amancio.
Sobre a Motriz
A Motriz é uma organização apartidária que fortalece governos para a entrega de serviços públicos com qualidade e equidade, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e o fortalecimento da democracia no Brasil.
Com foco na educação pública, atua para garantir a aprendizagem, permanência e progressão dos estudantes ao longo de sua trajetória.
Sua principal estratégia é o desenvolvimento de lideranças públicas e o apoio técnico à gestão, com base em evidências, diagnóstico, planejamento e implementação de políticas educacionais.
Até 2031, a Motriz trabalhará para ampliar resultados sustentáveis em alfabetização, educação integral nos anos finais com equidade racial e de gênero em redes de ensino municipais e estaduais.
