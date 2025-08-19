fechar
Enem e Educação | Notícia

Pernambuco participa de encontro nacional sobre os Anos Finais do Ensino Fundamental

Governadora Raquel Lyra representa o Estado no evento "Redes Que Transformam", nesta quarta (20), em Guarulhos (SP)

Por JC Publicado em 19/08/2025 às 18:18
O Governo do Estado estará presente no evento "Redes que Transformam", realizado nesta quarta-feira (20), em Guarulhos (SP)
O Governo do Estado estará presente no evento "Redes que Transformam", realizado nesta quarta-feira (20), em Guarulhos (SP) - Divulgação - Motriz

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco marca presença, nesta quarta-feira (20), no encontro nacional "Redes Que Transformam", realizado em Guarulhos, São Paulo. O evento reúne gestores públicos e especialistas de todo o Brasil para debater melhorias na educação, com foco nos Anos Finais do Ensino Fundamental, que vão do 6º ao 9º ano.

Representando o estado, a governadora Raquel Lyra participará da Mesa 4, intitulada "Nosso compromisso para os Anos Finais". Também compõem o painel a secretária nacional de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Kátia Schweickardt, e a mediadora Priscila Cruz, presidente e cofundadora do movimento Todos Pela Educação.

Adolescentes no centro do debate

A programação do evento propõe uma nova forma de olhar para os Anos Finais, colocando os adolescentes no centro das discussões. Em vez de tratá-los como coadjuvantes, o encontro valoriza o protagonismo juvenil como ponto de partida para repensar a escola — com práticas que tornem o ambiente escolar mais atrativo, conectado à realidade dos alunos e capaz de promover o desenvolvimento integral, mesmo em tempo parcial.

Outro tema central do encontro é a intersetorialidade, ou seja, a articulação entre diferentes áreas e políticas públicas como estratégia para superar os desafios que afetam a trajetória escolar dos adolescentes brasileiros.

Durante todo o dia, o evento apresentará experiências bem-sucedidas e discutirá desafios enfrentados em redes de ensino de diversas regiões. O objetivo é construir um compromisso coletivo em torno da valorização dos Anos Finais do Ensino Fundamental como uma etapa essencial para o fortalecimento da democracia, da equidade e da qualidade da educação pública no país.

"Mais do que um evento, esse é um convite à ação coletiva. Precisamos transformar a escola para que ela faça sentido para as adolescências e seja capaz de reduzir desigualdades", afirmou o diretor de Parcerias Institucionais da Motriz, Fred Amancio.

Sobre a Motriz

A Motriz é uma organização apartidária que fortalece governos para a entrega de serviços públicos com qualidade e equidade, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e o fortalecimento da democracia no Brasil.

Com foco na educação pública, atua para garantir a aprendizagem, permanência e progressão dos estudantes ao longo de sua trajetória.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sua principal estratégia é o desenvolvimento de lideranças públicas e o apoio técnico à gestão, com base em evidências, diagnóstico, planejamento e implementação de políticas educacionais.

Até 2031, a Motriz trabalhará para ampliar resultados sustentáveis em alfabetização, educação integral nos anos finais com equidade racial e de gênero em redes de ensino municipais e estaduais.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Neoenergia retira cabos irregulares de postes no Ibura para evitar acidentes
FIOS IRREGULARES

Neoenergia retira cabos irregulares de postes no Ibura para evitar acidentes
SJCC é finalista em três categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo
PREMIAÇÃO

SJCC é finalista em três categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Compartilhe

Tags