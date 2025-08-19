Neoenergia retira cabos irregulares de postes no Ibura para evitar acidentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o objetivo de aumentar a segurança da população e reduzir o risco de incêndios, a Neoenergia Pernambuco iniciou nesta semana um mutirão de ordenamento de redes na Avenida Santa Fé, no bairro do Ibura, no Recife.

A ação tem como foco a retirada de cabos de telecomunicações instalados de forma irregular nos postes da via. Os fios estão sendo removidos por falta de contrato com a distribuidora ou por não seguirem os padrões de segurança exigidos pelo setor elétrico.

Logo no primeiro dia da operação, realizado na última segunda-feira (18), centenas de quilos de cabos e equipamentos foram retirados. Ao todo, 12 empresas tiveram fiações removidas por usarem a estrutura da Neoenergia sem autorização, o que aumentava o risco de acidentes para a população e comprometia a qualidade do fornecimento de energia elétrica.

De acordo com Fábio Barros, gerente de operações da Neoenergia, a escolha da Avenida Santa Fé se deu por conta da importância da via para o sistema elétrico da região. "O local concentra transformadores e religadores essenciais para manter a qualidade do fornecimento. Também identificamos uma grande quantidade de cabos de telefonia irregulares. Estamos fazendo uma limpeza geral para evitar acidentes, incêndios ou interrupções no serviço", explicou.

Balanço estadual

No primeiro semestre de 2025, a Neoenergia Pernambuco já retirou cerca de 60 toneladas de cabos irregulares de aproximadamente 13,5 mil postes em todo o estado. Além disso, mais de mil caixas clandestinas de internet foram removidas por estarem instaladas de forma irregular.

As ações ocorreram em 27 municípios de Pernambuco entre janeiro e junho, e fazem parte de um esforço contínuo da empresa para garantir mais segurança na rede elétrica. Para comparação, nos últimos três anos, foram retiradas 244 toneladas de materiais irregulares: 104 toneladas em 2024, 70 em 2023 e 70 em 2022.

A expectativa da Neoenergia é intensificar ainda mais as ações no segundo semestre deste ano.

