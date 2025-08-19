SJCC é finalista em três categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sistema Jornal do Commercio concorre nas categorias Texto, Áudio e Fotojornalismo na etapa estadual; vencedores serão anunciados em setembro

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) está entre os finalistas da etapa estadual da 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), figurando em três das quatro categorias da premiação.

Ao todo, 21 trabalhos foram selecionados entre as 117 inscrições feitas por profissionais do jornalismo em Pernambuco — um aumento de 30% em relação à edição anterior, realizada em 2024.

Dividido nas categorias texto, áudio, vídeo e fotojornalismo, o prêmio selecionou três finalistas por modalidade. O SJCC garantiu presença em três delas:

Categoria Texto

Representando o SJCC, a jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar, do Jornal do Commercio, foi indicada com a reportagem "Juramento, jaleco e gestão: os desafios de empreender na medicina e as iniciativas que apontam soluções".

A matéria se baseia em uma pesquisa de mestrado do médico Jamal Sobhi Azzam, realizada na Fundação Getulio Vargas (FGV), que aponta a baixa formação em gestão e o fraco perfil empreendedor dos médicos brasileiros — reflexo da estrutura acadêmica vigente.

Categoria Áudio

Na categoria de produções em áudio, a Rádio Jornal concorre com a reportagem "Renascer das Cinzas: o empreendedorismo na ressocialização de egressos", produzida por Ernani Tavares, João Carneiro e Wesley Amaro.

O material destaca o trabalho do Instituto Fênix, que atua na reintegração social de ex-detentos em Pernambuco, incentivando o empreendedorismo como ferramenta de transformação.

Categoria Fotojornalismo

A reportagem especial sobre os 120 anos do Morro da Conceição também garantiu vaga entre os finalistas. "Iniciativas empreendedoras movimentam o Morro da Conceição", assinada pela repórter Maria Letícia Menezes e pelo fotógrafo Guga Matos, a matéria mostra como iniciativas empreendedoras impulsionam a economia local, transformando o Morro em um polo de economia criativa e oportunidade para moradores de toda a Zona Norte do Recife.

Os vencedores estaduais serão anunciados em setembro, durante cerimônia no Recife. Os primeiros colocados de cada categoria avançam para a etapa regional, que, por sua vez, definirá os finalistas da disputa nacional.



