Sport: Lucas Kal ressalta boa forma física e se coloca à disposição para enfrentar Palmeiras
O volante foi o último reforço anunciado pelo clube rubro-negro para a Série A do Campeonato Brasileiro. Direção ainda pensa em mais reforços
Último reforço anunciado pelo Sport, o volante Lucas Kal se colocou à disposição para o jogo contra o Palmeiras, na próxima rodada do Brasileirão. Na entrevista coletiva de apresentação, ele ressaltou a boa forma física e que espera entrar em campo, na próxima segunda-feira (25), às 20h, no Allianz Parque. O duelo é válido pela 21ª rodada da Série A.
"Quanto às minhas condições, estou apto, estou aqui para ajudar o professor da melhor maneira possível. Estou à disposição, trabalhando forte. Espero chegar na segunda-feira, com condições de atuar, e de ajudar a buscar um resultado positivo lá em São Paulo", afirmou o jogador.
"Sempre tive muitas partidas durante a temporada, sempre livre de lesões. Isso é o mais importante para todo atleta. Um diferencial também é que sempre me cuidei durante a minha carreira. O Sport é um clube que tem toda essa estrutura, todo esse cuidado com o atleta. Isso é algo diferencial hoje em dia. E, além disso, a gente tem que se cuidar fora de campo", completou.
Lucas Kal também detalhou o estilo de jogo que gosta de mostrar em campo. Ele admitiu que, atualmente, prefere jogar como volante. Porém, não descartou voltar a jogar como zagueiro, posição que início a carreira no mundo do futebol.
"Acredito que como zagueiro, sempre fui um jogador que gosta de sair jogando com qualidade. Tenho essa característica, até acredito que por isso, dei um passinho para frente para jogar como volante também", disse.
"Fui fazendo boas partidas, fui evoluindo cada vez mais na posição, aprendendo mais e, hoje, me considero volante. Eu quero é ajudar o clube, seja como zagueiro ou como volante", acrescentou.
Desfalques no Sport
O técnico Daniel Paulista possui dois desfalques confirmados no Sport para o jogo contra o Palmeiras. São eles: o lateral Igor Cariús e o atacante Derik Lacerda. O primeiro foi vetado pelo departamento médico por causa de uma lesão na panturrilha, enquanto o segundo cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.