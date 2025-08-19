fechar
Prefeitura elabora Plano Integrado para auxiliar famílias que trabalhavam com transporte de tração animal

Recife visa banir transporte por tração animal, oferecendo indenização aos proprietários e estratégias de requalificação profissional

Por TV Jornal Publicado em 19/08/2025 às 12:43
Cavalos que são usados pelos carroceiros - TV Jornal

A Prefeitura de Recife entende o quão crucial é a remoção do veículo de tração animal da travessia urbana.

A cidade não suporta mais esse meio de transporte, que é prejudicial tanto para os cavalos quanto para a mobilidade dos residentes.

Além disso, a presença de carros em alta velocidade e a temperatura do asfalto tornam o ambiente perigoso e inapropriado para o tráfego de veículos dependentes da força animal.

No entanto, a Prefeitura reconhece que a proibição desses transportes pode afetar negativamente algumas famílias e seus meios de sustento.

Pensando nisso, o governo local elaborou um plano integrado para direcionar essas pessoas para novas oportunidades de ocupação e renda.

Plano Integrado da Prefeitura

O plano da Prefeitura inclui:

  • Indenização para quem entregar o cavalo e a carroça;
  • Indenização por cada cavalo e por cada carroça;
  • Vagas em cursos profissionalizantes para que os indivíduos possam escolher uma nova carreira;
  • Apoio ao empreendedorismo através do Credipop;
  • Vagas de emprego no setor de limpeza urbana;
  • Disponibilização de um veículo alternativo para trabalhar na limpeza urbana.

A indenização por cavalo e por carroça é de R$ 1.200.

