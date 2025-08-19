Prefeitura elabora Plano Integrado para auxiliar famílias que trabalhavam com transporte de tração animal
Recife visa banir transporte por tração animal, oferecendo indenização aos proprietários e estratégias de requalificação profissional
A Prefeitura de Recife entende o quão crucial é a remoção do veículo de tração animal da travessia urbana.
A cidade não suporta mais esse meio de transporte, que é prejudicial tanto para os cavalos quanto para a mobilidade dos residentes.
Além disso, a presença de carros em alta velocidade e a temperatura do asfalto tornam o ambiente perigoso e inapropriado para o tráfego de veículos dependentes da força animal.
No entanto, a Prefeitura reconhece que a proibição desses transportes pode afetar negativamente algumas famílias e seus meios de sustento.
Pensando nisso, o governo local elaborou um plano integrado para direcionar essas pessoas para novas oportunidades de ocupação e renda.
Plano Integrado da Prefeitura
O plano da Prefeitura inclui:
- Indenização para quem entregar o cavalo e a carroça;
- Indenização por cada cavalo e por cada carroça;
- Vagas em cursos profissionalizantes para que os indivíduos possam escolher uma nova carreira;
- Apoio ao empreendedorismo através do Credipop;
- Vagas de emprego no setor de limpeza urbana;
- Disponibilização de um veículo alternativo para trabalhar na limpeza urbana.
A indenização por cavalo e por carroça é de R$ 1.200.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais