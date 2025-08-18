fechar
Pernambuco | Notícia

Sem resolução na Câmara do Recife, carroceiros exigem diálogo com prefeito João Campos

Vários protestos foram realizados nesta segunda-feira (18) contra a Lei nº 17.918/2013, que proíbe uso de Veículos de Tração Animal (VTAs) na capital

Por JC Publicado em 18/08/2025 às 19:11
Carroceiros voltam a protestar na capital pernambucana
Carroceiros voltam a protestar na capital pernambucana - Círio Gomes / TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Dezenas de protestos realizados por carroceiros provocaram, na manhã desta segunda-feira (18), vários pontos de congestionamento no Recife e em Olinda. Diante da insatisfação com a Lei nº 17.918/2013, que proíbe o uso de Veículos de Tração Animal (VTAs) nas áreas urbanas da capital, a categoria interditou diversas vias de grande circulação de veículos na Região Metropolitana, a fim de conseguir com a mobilização abrir diálogo com o poder público para rever a norma municipal que foi aprovada há mais de uma década, mas que só começou a ser aplicada efetivamente em 2019, com o Decreto nº 32.121/19.

Com a repercussão da manifestação e do impacto causado na mobilidade urbana, o presidente da Câmara do Recife, Romerinho Jatobá (PSB), recebeu no início da tarde uma comissão formada por representantes dos carroceiros para ouvir as reclamações e buscar a resolução do conflito. “Recebemos aqui na Câmara Municipal do Recife uma comissão que representa os carroceiros da cidade. Eles trouxeram reivindicações que divergem totalmente do projeto em tramitação, que prevê o fim dos veículos de tração animal, enquanto a categoria pede a regulamentação da atividade. Fomos claros e transparentes com os representantes, explicando as limitações e o estágio atual da matéria", disse o vereador.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ainda de acordo com o representante do Legislativo, uma possibilidade, também, passa por uma conversa diretamente com a Prefeitura do Recife. "Nos colocamos à disposição para intermediar um diálogo com o Poder Executivo, buscando algum entendimento que possa minimizar os impactos e atender, dentro do possível, às preocupações apresentadas. Trata-se de um tema complexo, que já é alvo de uma Lei de 2013, mas reafirmo o compromisso com a verdade e com a construção de soluções viáveis através do diálogo franco e aberto", pontuou Romerinho Jatobá.

A Prefeitura do Recife informou que a realização do cadastramento dos carroceiros, previsto na Lei nº 17.918/2013, teve a finalidade de identificar tutores e animais, a fim de encaminhá-los para os benefícios do Programa Gradual de Retirada de Animais de Veículos de Tração Animal. "Fizemos um primeiro cadastramento em junho e reabriremos o cadastro antes do final do ano. O intuito desse cadastramento é identificar e apoiar todos os carroceiros nessa transição de ocupação que eles vão fazer... Cada cavalo é microchipado para identificação nesse cadastro e as carroças são adesivadas. A Prefeitura entende que é importante a retirada do veículo de tração animal das ruas da cidade, pois o Recife não comporta mais esse tipo de transporte, não é bom para os próprios cavalos, não é bom para mobilidade urbana do município", frisou Jorge Vieira, secretário de Planejamento e Gestão do Recife.

A transição para a retirada dos carroceiros das ruas do Recife terminará no dia 31 de janeiro de 2026, ou seja, a partir do dia 1º de fevereiro de 2026 o uso de VTAs será totalmente proibido na capital pernambucana. "O censo foi construído para proporcionar uma transição segura para os carroceiros e as famílias que dependem dos veículos de tração animal. Aqueles que atenderem aos requisitos previamente estabelecidos, incluindo o cadastro no censo e a habilitação para os benefícios, estarão aptos a receber indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça. Além da indenização, eles terão acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, este último por meio do CredPop Recife, ao encaminhamento e assistência a vagas de emprego pelo GO Recife, a disponibilização de vagas para compor a equipe de limpeza urbana da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) e a disponibilização de veículo alternativo", garantiu a Prefeitura do Recife.

Mesmo com as promessas da gestão municipal, os carroceiros são contrários à proibição. "A gente quer falar diretamente com o prefeito João Campos. Não queremos mais falar e negociar com os secretários, pois os que conversam com a gente, que estão lá na Prefeitura, são os mesmos que querem acabar (com os veículos de tração animal). Eu queria dizer ao prefeito que olhasse para o lado da gente, porque o avô dele sim, olhou, e organizou tudo", cobrou Marcos Batista, um dos líderes da categoria.

Os carroceiros alegam que a lei ignora o impacto social e econômico sobre as famílias que dependem dessa atividade para sobreviver. Além disso, segundo os trabalhadores, a norma municipal não faz distinção entre quem comete maus-tratos e quem mantém os animais em boas condições.

A categoria não descarta novos protestos.  "O protesto só acabará quando a gente resolver isso. Vamos ficar na frente da Prefeitura até falar com o prefeito", afirmou Marcos Batista.

O que diz a Lei nº 17.918/2013 sobre VTAs

A norma municipal está em vigor desde 2013 e estabelece a proibição, em etapas, da circulação de veículos de tração animal, da condução de animais com carga e do trânsito montado em vias públicas urbanas em todo Recife. As exceções são quando usados pelas Forças Armadas, Polícia Militar e participação em eventos autorizados (cívicos, expositivos, etc). A lei também estabelece penalidades como multas e apreensão dos animais e veículos, e define a responsabilidade de fiscalização a órgãos como Detran-PE, Polícia Militar, Guarda Municipal e Secretaria de Mobilidade.

Apesar de ter sido aprovada há mais de uma década, a regulamentação só foi formalizada em 2019, por meio do Decreto nº 32.121/19. Em 2023, a pauta voltou a ganhar destaque após a vereadora Liana Cirne (PT) apresentar requerimento solicitando a implementação de um programa para erradicar o uso de veículos de tração humana e animal. A medida avançou com a criação do Programa Gradual de Retirada dos VTAs, coordenado pela Prefeitura do Recife.

Entre os passos da transição estão: a contratação de área rural para receber os animais até a adoção definitiva, a realização de exames veterinários e o cadastramento socioeconômico dos condutores, além de medidas de conscientização.

Leia também

Colóquio no Recife vai abordar histórias e acervos do abolicionismo e do pós-abolição
HISTÓRIA

Colóquio no Recife vai abordar histórias e acervos do abolicionismo e do pós-abolição
Carroceiros protestam no Grande Recife: veja fotos da manifestação
IMAGENS

Carroceiros protestam no Grande Recife: veja fotos da manifestação

Compartilhe

Tags