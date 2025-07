Ração contaminada provoca morte de 245 cavalos em quatro estados do país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a contaminação ocorreu por falhas no controle das matérias-primas

Com informações da Agência Brasil.

Cerca de 245 cavalos morreram após consumirem rações contaminadas da empresa Nutratta Nutrição Animal. A primeira denúncia foi registrada em 26 de maio e, desde então, casos foram identificados em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas.

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a contaminação ocorreu por falhas no controle das matérias-primas, que continham resíduos de plantas do gênero crotalaria. Essas plantas produzem a substância tóxica monocrotalina, detectada nas análises realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA).

O Mapa informou que, em todas as propriedades investigadas, apenas os equinos que consumiram produtos da empresa adoeceram ou morreram. Animais que não ingeriram a ração permaneceram saudáveis, mesmo em contato com os demais.

Como resposta, o ministério instaurou um processo administrativo, aplicou auto de infração e suspendeu a fabricação e comercialização de rações para equídeos — medida posteriormente estendida a rações para todas as espécies animais.

Mesmo com a interdição, a Nutratta obteve autorização judicial para retomar parte da produção.

“Mesmo com a interdição determinada pelo ministério, a empresa [Nutratta Nutrição Animal] obteve na Justiça autorização para retomar parte da produção não destinadas a equídeos. O Mapa já recorreu da decisão, apresentando novas evidências técnicas que reforçam o risco sanitário representado pelos produtos e a necessidade de manutenção das medidas preventivas adotadas”, esclarece o Mapa.

O recolhimento dos lotes contaminados também está sendo monitorado pelo ministério.

