Chance de rebaixamento do Sport atualizada: veja a situação após o empate com o São Paulo

A cada rodada, o torcedor rubro-negro fica mais preocupado com a equipe, que ainda não conquistou sequer uma vitória no Campeonato Brasileiro.

O Sport vive um dos piores momentos de sua história na elite do futebol brasileiro. Após 18 jogos no Brasileirão, o clube acumula uma das campanhas mais frágeis da era dos pontos corridos, com apenas dez pontos somados e apenas uma vitória conquistada.

Na última rodada, o Leão da Ilha ficou no empate contra o São Paulo. Com o resultado, a equipe ainda continua ocupando a 20 colocação e luta para tentar sair da zona de rebaixamento.

O desempenho até aqui já é o pior da história em um mesmo recorte de rodadas desde a adoção do atual formato de disputa, em 2003.

Chances de rebaixamento do Sport no Brasileirão

Embora o Campeonato Brasileiro ainda não esteja perto do fim, o cenário do Sport na tabela é extremamente preocupante. Segundo projeção da UFMG, o clube rubro-negro tem 86,8% de chances de ser rebaixado à Série B de 2026.

Para escapar da queda, a equipe precisaria alcançar a chamada "pontuação mágica", estimada em 45 pontos.

Com apenas 10 somados até aqui, o Leão da Ilha teria que conquistar 35 pontos nas rodadas restantes, o que exige um aproveitamento de aproximadamente 57,9% — desempenho típico de times que brigam por G4, e não contra o descenso.

Apesar do cenário crítico, o Sport ainda pode escapar do rebaixamento caso os adversários diretos somem menos pontos do que o esperado. Nesse contexto, a equipe rubro-negra poderia se salvar com uma pontuação abaixo dos tradicionais 45 pontos.

No entanto, para manter viva essa possibilidade, o Leão da Ilha precisa iniciar uma reação imediata nas próximas rodadas.

Próximos jogos do Sport no Brasileirão