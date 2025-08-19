Sport: Igor Cariús tem lesão constatada e desfalca Leão por um mês

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lateral-esquerdo foi substituído, com dores, no intervalo da última partida da equipe, contra o São Paulo. Jogador possui lesão na panturrilha

O Sport terá um problema importante para as próximas partidas do time no Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Igor Cariús, titular absoluto do time, teve constatada uma lesão na panturrilha e irá desfalcar o time nos próximos jogos.

A informação foi confirmada pelo médico do clube, André Gomes, que concedeu entrevista nesta terça-feira (19), no CT do time. O jogador deve ficar de fora por 4 a 5 semanas.

Cariús foi substituído com dores no intervalo da partida contra o São Paulo, na Ilha do Retiro. Seu substituto, Kévyson, contratado na última janela e presente em quatro jogos no Brasileirão, é a provável opção para assumir a lateral-esquerda nos próximos jogos.

Além de Kévyson, o Sport possui apenas opções oriundas das categorias de base. Rafinha e Cordeiro, laterais-esquerdos dos elencos juvenis, podem ganhar espaço nesse meio-tempo, caso o Leão da Ilha não vá ao mercado em busca de um nome com maior rodagem.

Quais partidas Igor Cariús irá perder?

Caso a previsão do Sport se confirme, Igor Cariús ficará de fora, ao menos, dos jogos contra Palmeiras, no próximo dia 25, no Allianz Parque, Vasco (31/08), na Ilha do Retiro e Red Bull Bragantino, em setembro, no Estádio Cícero de Souza Marques.

A lesão de Igor Cariús acontece, coincidentemente, uma semana após a confirmação da saída do zagueiro Chico, que também poderia ser uma opção para o setor, rumo ao futebol israelense.

Sem o lateral-esquerdo, Daniel Paulista busca alternativas para escalar o time para o duelo contra o Palmeiras, em São Paulo, na próxima segunda-feira (25), às 19h00 (horário de Brasília).