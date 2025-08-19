fechar
Sport: Igor Cariús tem lesão constatada e desfalca Leão por um mês

Lateral-esquerdo foi substituído, com dores, no intervalo da última partida da equipe, contra o São Paulo. Jogador possui lesão na panturrilha

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/08/2025 às 15:16
Imagem de Igor Cariús em treino do Sport
Imagem de Igor Cariús em treino do Sport - Paulo Paiva/ Sport Recife

O Sport terá um problema importante para as próximas partidas do time no Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Igor Cariús, titular absoluto do time, teve constatada uma lesão na panturrilha e irá desfalcar o time nos próximos jogos.

A informação foi confirmada pelo médico do clube, André Gomes, que concedeu entrevista nesta terça-feira (19), no CT do time. O jogador deve ficar de fora por 4 a 5 semanas.

Cariús foi substituído com dores no intervalo da partida contra o São Paulo, na Ilha do Retiro. Seu substituto, Kévyson, contratado na última janela e presente em quatro jogos no Brasileirão, é a provável opção para assumir a lateral-esquerda nos próximos jogos.

Além de Kévyson, o Sport possui apenas opções oriundas das categorias de base. Rafinha e Cordeiro, laterais-esquerdos dos elencos juvenis, podem ganhar espaço nesse meio-tempo, caso o Leão da Ilha não vá ao mercado em busca de um nome com maior rodagem.

Quais partidas Igor Cariús irá perder?

Caso a previsão do Sport se confirme, Igor Cariús ficará de fora, ao menos, dos jogos contra Palmeiras, no próximo dia 25, no Allianz Parque, Vasco (31/08), na Ilha do Retiro e Red Bull Bragantino, em setembro, no Estádio Cícero de Souza Marques.

A lesão de Igor Cariús acontece, coincidentemente, uma semana após a confirmação da saída do zagueiro Chico, que também poderia ser uma opção para o setor, rumo ao futebol israelense.

Sem o lateral-esquerdo, Daniel Paulista busca alternativas para escalar o time para o duelo contra o Palmeiras, em São Paulo, na próxima segunda-feira (25), às 19h00 (horário de Brasília).

