Sport tem dúvida na defesa para a partida diante do Palmeiras

O próximo jogo do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro acontece na segunda-feira (25), às 20h, no Allianz Parque, em jogo pela 21ª rodada

O lateral Igor Cariús é dúvida no Sport para o jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O jogador foi substituído no último jogo, o empate contra o São Paulo, e deixou o campo sentindo dores na panturrilha. Assim, passou por uma reavaliação do departamento médico na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (18).

Se Cariús não tiver condições de jogo, o substituto natural é o lateral-esquerdo Kévyson. Como só divulga o boletim do departamento médico pouco antes das partida, o jogador ficará como dúvida até o dia do jogo.

No ataque, o técnico Daniel Paulista já precisará realizar uma mudança. Isso porque o atacante Derik Lacerda recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Dessa maneira, Pablo deve retornar ao time titular.

Pablo não disputa uma partida completa desde o dia 1º do junho. Na ocasião, ele foi titular do Sport na derrota por 1x0 para o Mirassol, no interior de São Paulo.

O atacante Colo Ramirez é uma opção para o ataque do time, já que tem sido utilizado nos últimos jogos, entrando no segundo tempo para ganhar mais tempo de jogo.

Por outro lado, Gonçalo Paciência está de saída do clube. Ele foi afastado dos últimos jogos e a diretoria do Sport negocia a rescisão do contrato do atacante português.

Sport na Série A

Depois do empate com o São Paulo, o Sport continuou com nove pontos de diferença para o "lado de fora" da zona de rebaixamento. O Leão tem 10 pontos na lanterna, enquanto o Vasco possui 19 pontos.

Palmeiras x Sport se enfrentam na segunda-feira (25), às 20h, no Allianz Parque. O duelo é válido pela 21ª rodada do Brasileirão.