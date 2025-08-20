fechar
Política | Notícia

Quaest: aprovação de Lula em Pernambuco dispara e bate 62%; 37% desaprovam

Pernambuco foi o estado em que o presidente obteve maior aprovação e menor reprovação na pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (20)

Por JC Publicado em 20/08/2025 às 7:01
Presidente Lula em Brasília Teimosa, no Recife
Presidente Lula em Brasília Teimosa, no Recife - Ricardo Stuckert / PR

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20) mostrou que o governo do presidente Lula (PT) é aprovado por 62% dos pernambucanos e reprovado por 37%.

Em comparação com o levantamento anterior, de fevereiro de 2025, o índice positivo do presidente subiu 13 pontos percentuais no estado. A reprovação caiu em mesmo nível. Veja os números:

  • Aprova: 62%
  • Desaprova: 37%
  • Não sabe/Não respondeu: 1%

O resultado foi obtido em pesquisa realizada presencialmente entre os dias 13 e 20 de agosto. Vale lembrar que no dia 14 de agosto o presidente estava em território pernambucano, onde realizou entregas de projetos do governo federal.

Em toda a série histórica, o resultado negativo de Lula em sua terra natal só foi superior ao positivo em dezembro de 2024, ainda que empatado dentro da margem de erro.

Em Pernambuco, a pesquisa Quaest entrevistou 1.104 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro do levantamento local é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

No cenário nacional, a pesquisa apontou que governo do presidente Lula (PT) é desaprovado por 51% do eleitorado e aprovado por 46%. Apesar de ainda negativo, este é o melhor resultado para o petista desde janeiro deste ano.

Pernambuco foi o estado em que Lula teve melhor índice

A pesquisa Genial/Quaest analisou a aprovação de Lula individualmente em oito estados. Pernambuco, terra natal do presidente, foi o território em que ele obteve a maior aprovação e menor reprovação.

Além de Pernambuco, somente a Bahia registrou índice positivo favorável para o petista. Em território baiano, Lula foi aprovado por 60% dos entrevistados e reprovado por 39%.

Estes foram os únicos estados nordestinos analisados separadamente na pesquisa. No cenário geral, o Nordeste também foi a única região em que Lula recebeu maior aprovação, chegando a 60 pontos.

Individualmente, o resultado foi negativo para Lula em todos os outros estados analisados pela pesquisa. O pior índice foi registrado em Goiás, onde a desaprovação bateu o maior nível (66%) e a aprovação, o menor (33%).

Lula também foi reprovado em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.


