Política | Notícia

Quaest: aprovação de Lula tem nova recuperação e sobe para 46%; desaprovação recua a 51%

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20) mostra tendência de melhora para o presidente em quase todos os recortes analisados

Por JC Publicado em 20/08/2025 às 7:00
Segundo o presidente, o valor é um ponto de partida e poderá ser ampliado conforme a necessidade - Ricardo Stuckert / PR

A quinta rodada da pesquisa Genial/Quaest de 2025, divulgada nesta quarta-feira (20), aponta que o governo do presidente Lula (PT) é desaprovado por 51% do eleitorado e aprovado por 46%. Apesar de ainda negativo, este é o melhor resultado para o petista desde janeiro deste ano.

Embora a maioria ainda rejeite a gestão, os números reforçam a tendência de recuperação já identificada no levantamento anterior, em julho, em meio às repercussões do tarifaço dos Estados Unidos, revertendo a sequência de quedas registrada entre dezembro e maio. Veja os números:

Aprovação do governo Lula:

  • Desaprova: 51%
  • Aprova: 46%
  • Não sabe/Não respondeu: 3%

Em comparação com a pesquisa anterior, a desaprovação do presidente recuou dois pontos percentuais. Já a aprovação subiu três.

O avanço da aprovação foi observado em diversos recortes, sobretudo entre a base tradicional de apoio a Lula e eleitores sem definição ideológica. Entre as mulheres, a avaliação positiva oscilou dois pontos para cima, alcançando 49% e praticamente empatando com a taxa de desaprovação.

No recorte regional, a aprovação no Nordeste disparou e chegou a 60 pontos. A desaprovação ainda supera a aprovação nas demais regiões, mas em todas elas houve avanço no índice positivo.

Em Pernambuco, a aprovação de Lula bateu 62% — a maior entre os oito estados analisados individualmente — e a desaprovação ficou em 37%. Em comparação com o último levantamento feito pelo instituto no estado, o presidente ganhou 13 pontos de índice positivo entre os pernambucanos.

A aprovação de Lula também subiu entre pessoas com mais de 60 anos, chegando a 55%, alta de sete pontos em relação ao levantamento anterior. O número foi registrado em meio à devolução dos valores descontados indevidamente do INSS.

No recorte de ensino e renda, Lula ainda obtém maior aprovação entre quem tem ensino fundamental e recebe até dois salários mínimos. Ele também teve uma melhora de três pontos percentuais na aprovação entre os evangélicos, embora a reprovação ainda seja muito superior, com 65%.

Um dado preocupante para o presidente é a desaprovação entre os que se dizem integrantes do espectro político "direita não bolsonarista", que subiu de 87% para 91%, ultrapassando até os que se dizem bolsonaristas.

Mais da metade dos entrevistados afirmaram que o Brasil está indo na direção errada, enquanto 36% que o país caminha para um rumo certo.

A pesquisa Quaest em cenário nacional foi realizada presencialmente entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios, entrevistando brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Avaliação do governo Lula

A pesquisa Quaest indicou que 39% avaliam o governo Lula como "Negativo" e 31% classificaram a gestão como "Positiva". Outros 27% disseram que a administração é "Regular".

Os números também seguem sendo revertidos em prol do presidente e são os melhores apontados desde janeiro de 2025. Veja:

Avaliação do governo Lula:

  • Negativo: 39%
  • Positivo: 31%
  • Regular: 27%
  • Não sabe/Não respondeu: 3%

Governo Lula melhor que Bolsonaro

43% dos entrevistados afirmaram que o governo Lula está melhor do que a gestão Jair Bolsonaro. O atual gestor não aparecia à frente do ex-presidente desde março deste ano.

Outros 38% afirmaram o contrário, que Bolsonaro fez uma gestão melhor do que a de Lula. 16% dos entrevistados disseram que o governo dos dois é igual.

A percepção positiva sobre o governo Lula foi superior entre aqueles que se dizem "lulistas", "esquerda não lulista" e "não tem posicionamento".

Entre os que se classificam como "direita não bolsonarista" e "bolsonarista", o resultado foi favorável a Bolsonaro.

