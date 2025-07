Quaest: aprovação de Lula tem reação diante de tarifaço de Trump, mas reprovação ainda é superior

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quarta-feira (16) mostra que a desaprovação do presidente Lula apresentou queda de quatro pontos percentuais, passando do recorde de 57% registrado em maio para 53% neste mês de julho.

O levantamento foi a campo entre os dias 10 e 14 de julho, ou seja, após o início da crise com o governo dos Estados Unidos causado pela tarifação de 50% nos produtos brasileiros anunciada pelo presidente Donald Trump.

Apesar da reação, o índice negativo do presidente ainda é superior ao positivo. A aprovação de Lula neste mês subiu três pontos e alcançou 43%. Não souberam e não responderam somaram 4%.

A diferença entre desaprovação e aprovação, que era de 17 pontos em maio, foi para 10 em julho — o menor desde janeiro. Veja os números da aprovação de Lula:

Desaprova : 53% (-4% em relação a maio)

: 53% (-4% em relação a maio) Aprova : 43% (+3%)

: 43% (+3%) Não sabe/não respondeu: 4% (+1%)

A maior queda na desaprovação foi percebida no Sudeste, onde o índice caiu de 64%, em maio, para 56% agora em julho. A aprovação do presidente nesta região também subiu 8 pontos percentuais.

A reprovação do petista também caiu entre quem tem ensino superior completo, quem recebe mais de 5 salários mínimos e quem votou em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022.

Os únicos recortes em que a reprovação de Lula subiu foi entre os evangélicos e os que se declaram bolsonaristas.

A pesquisa Quaest entrevistou presencialmente 2.004 eleitores com 16 anos ou mais em 120 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

Avaliação do governo Lula ainda é negativa

A avaliação do trabalho de Lula na presidência também apresentou reação neste mês de julho, segundo a Quaest, mas o índice continua desfavorável ao presidente. 40% afirmaram que a gestão do petista é negativa, uma queda de três pontos em relação ao relatório anterior, de maio.

Já a aprovação oscilou dois pontos para cima e foi de 26% para 28%, no limite da margem de erro. Aqueles que consideram o trabalho do presidente regular ficaram estáveis, com 28%. Veja os números:

Negativo : 40% (-3% em relação a maio)

: 40% (-3% em relação a maio) Positivo : 28% (+2)

: 28% (+2) Regular : 28% (igual)

: 28% (igual) Não sabem/Não responderam: 4% (-1%)

Em outro recorte, 43% afirmam que o presidente Lula trabalha somente para quem votou nele, enquanto 40% dizem que o petista trabalha para todos os brasileiros. O índice segue uma tendência de alta negativa para Lula, iniciada na pesquisa passada, embora se encontrem dentro da margem de erro.

Outros 69% disseram que Lula não tem conseguido cumprir as promessas de campanha.



