Quaest: maioria critica Trump por tarifação ao Brasil e apoia Lula ao propor reciprocidade

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta mostrou que brasileiros aprovam mais as ações de Lula na crise do que os gestos de Bolsonaro

Pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quarta-feira (16) mostra que 79% dos eleitores brasileiros estão preocupados com a tarifação anunciada por Donald Trump aos produtos brasileiros, afirmando que a taxação vai prejudicar suas vidas.

Em relação à condução da crise pelo governo federal, 53% dos entrevistados apoiam a decisão de Lula em reagir com reciprocidade à tarifação. Outros 39% dizem que o presidente brasileiro está errado.

Na disputa entre Lula e Bolsonaro pela resolução da tensão, 44% dos participantes afirmaram que Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo neste momento, enquanto 29% dizem que Bolsonaro e seus aliados estariam agindo corretamente. 15% disseram que nenhum dos dois age certo.

Por outro lado, uma maioria de 84% diz que os políticos de governo e oposição deveriam se unir em torno da defesa do Brasil. Esse número ultrapassou os 90% entre os que se consideram petistas e esquerdistas.

A mesma pesquisa Quaest mostrou que a aprovação de Lula teve melhora após o início da crise com Trump, embora a desaprovação ainda seja superior. Ao mesmo tempo, metade dos brasileiros disse que a carta de Trump não influenciará o voto no ano que vem.

"O tarifaço contra o Brasil conseguiu unir a esquerda, os lulistas e os moderados (sem posicionamento); mas dividiu a direita e os bolsonaristas. Ou seja, empurrou o ‘centro’ para o colo do Lula", analisou Felipe Nunes, diretor da Quaest.

A pesquisa foi a campo entre os dias 10 e 14 de julho — após a carta de Trump —, e entrevistou presencialmente 2.004 eleitores com 16 anos ou mais em 120 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

Críticas a Donald Trump

A maioria dos brasileiros afirmou que Trump está errado ao impor taxas ao Brasil por acreditar que há uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mais da metade dos entrevistados também disse que ele não tem direito de criticar o processo contra Bolsonaro em curso na Justiça brasileira. Veja os números:

73% disseram que Trump está errado ao impor taxas ao Brasil por uma suposta perseguição a Bolsonaro

disseram que Trump está errado ao impor taxas ao Brasil por uma suposta perseguição a Bolsonaro 57% alegam que Trump não tem direito de criticar a investigação contra Bolsonaro

alegam que Trump não tem direito de criticar a investigação contra Bolsonaro 63% disseram que Trump errou ao falar que relação comercial entre Brasil e Estados Unidos é injusta

disseram que Trump errou ao falar que relação comercial entre Brasil e Estados Unidos é injusta 59% acham que Donald Trump vai manter a decisão de taxar o Brasil



Em relação à motivação da tarifação, 26% acreditam que ela foi causada pelas falas de Lula contra os Estados Unidos durante a reunião dos Brics, no Rio de Janeiro.

55% dos brasileiros afirmaram que Lula provocou o presidente americano ao fazer as declarações no encontro do bloco, ocorrido no início de julho.