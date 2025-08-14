Em visita relâmpago, Lula faz três entregas em Pernambuco e fortalece aproximação com PSB

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ausência da governadora Raquel Lyra marcou vinda de Lula a Pernambuco. De olho em 2026, João Campos aproveitou para colar na imagem do petista.

Clique aqui e escute a matéria

Setenta e oito dias depois da última visita, ocorrida em maio, o presidente Lula (PT) retornou a Pernambuco nesta quinta-feira (14), condensando três agendas diferentes do governo federal em cerca de seis horas em solo pernambucano. Nos três atos, o presidente reforçou o discurso de que o foco da gestão está nas pessoas pobres.

A primeira agenda do dia ocorreu na Hemobrás, em Goiana, onde o presidente participou da cerimônia de inauguração da Fábrica de Hemoderivados da Hemobrás. “Um país soberano tem que cuidar de três coisas: da educação, de garantir alimento e de garantir a questão da saúde”, discursou o presidente.

Acompanhado de ministros, senadores e deputados e do prefeito do Recife, João Campos (PSB), Lula viu a vice-governadora Priscila Krause (PSD) ocupar o espaço deixado pela governadora Raquel Lyra (PSD), que não compareceu alegando choque de agendas. Ela viajou a Petrolina e Ouricuri, no Sertão, para participar do início do programa "Ouvir Para Mudar" de 2025.

Embora Priscila tenha afirmado que o presidente já estava ciente da ausência da governadora, nos bastidores os adversários atribuíram o gesto da governadora a uma falta de prestígio de Raquel com Lula, especialmente após o presidente reafirmar aproximação com o PSB de João, com vistas em 2026.

Lula inaugurou fábrica de hemoderivados da Hemobrás - Gabriel Ferreira/Jc Imagem

Durante a tarde, o compromisso de Lula foi no Hospital Ariano Suassuna, no bairro da Ilha do Leite, no Recife, onde o presidente e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanharam o início do atendimento de pacientes do SUS por planos de saúde, medida do programa Agora Tem Especialistas. Novamente, ele citou a assistência aos mais pobres.

“O pobre ia ao médico, pegava a receita, não tinha dinheiro para comprar remédio, morria e a receita ia junto com o caixão. Então nós criamos o programa Farmácia Popular.Quando o Padilha chegou na Saúde, eu só pedi uma coisa: mais especialistas. Nós precisamos diminuir o tempo de espera. Então estou feliz e parabenizando vocês da rede pública e privada”, disse Lula.

O último ato ocorreu no fim da tarde, na comunidade de Brasília Teimosa, na zona Sul do Recife, onde Lula realizou a entrega de 599 títulos de regularização fundiária. No palanque, o presidente reuniu os mesmos ministros, deputados, senadores e João Campos, que aproveitou o espaço novamente deixado pela governadora para reforçar a proximidade com o presidente.

“Onde o senhor estiver, no meu estado e na minha cidade, eu estarei ao seu lado defendendo o seu nome e dizendo que eu sou um soldado do senhor”, disse o prefeito, numa indireta clara à ausência de Raquel Lyra nas agendas. Lula, porém, não se manifestou.

Durante as agendas, o presidente também não fez qualquer menção à paralisação dos metroviários realizada nesta quinta-feira para chamar a atenção dele sobre a privatização do Metrô do Recife. Coube ao ministro das Cidades, Jader Filho, num evento realizado sem o presidente na sede do DER, dizer que os funcionários do equipamento “não vão ficar desatendidos”.

Após o ato em Brasília Teimosa, o presidente Lula deixou Pernambuco no avião presidencial por volta das 19h. Nesta sexta, ele estará em São Paulo para acompanhar a cerimônia de inauguração da fábrica da GWM Brasil.

Apesar da passagem "relâmpago" por Pernambuco, o presidente Lula deixou o estado com um saldo político calculado: três entregas concretas, gestos de afago a aliados e a reafirmação de uma marca que busca cultivar desde o início do primeiro mandato: a presença constante em sua terra natal. A próxima visita do petista ao estado está prevista para outubro.

