"Queremos responsabilizar quem usa crianças para pedofilia", diz Lula sobre regulação das redes sociais no Brasil

Durante o discurso em Goiana, nesta quinta-feira (14), em Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu mais uma vez a regulação das redes sociais no Brasil.

Lula argumentou que o governo pretende estabelecer limites para o que classificou como condutas nocivas dirigidas a crianças e adolescentes no ambiente digital.

“Nós não vamos permitir a loucura que se faz contra crianças e adolescentes. A pedofilia, a estimulação ao ódio, a quantidade de inverdades e mentiras. Nós não vamos deixar e é por isso que nós vamos regular [as redes sociais]", afirmou Lula.

"Queremos responsabilizar quem fica usando criança para praticar pedofilia. Isso aqui não vai ter e ele [Trump] vai ter que saber que quem manda nessa país é o povo brasileiro", completou.

Ainda durante o discurso, o presidente enfatizou que o Brasil não adotará uma postura submissa nas relações exteriores. Segundo ele, a soberania do país precisa ser respeitada.

“Se os Estados Unidos não quiser, eu não vou ficar chorando e rastejando. Eu aprendi a andar de cabeça erguida", comentou. “Se eu respeito o povo americano, ele tem que respeitar o povo brasileiro", complementou.

Caso Felca: denúncia sobre exploração de menores

Na semana passada, em 6 de agosto, o youtuber Felca trouxe à tona um caso que reforça o debate sobre regulação das redes sociais no Brasil.

No vídeo, Felca acusou o influenciador paraibano Hytalo Santos de explorar crianças em seus conteúdos. Dois dias depois, o perfil de Hytalo no Instagram saiu do ar.

A repercussão levou o Ministério Público a abrir investigação não apenas contra o influenciador, mas também em relação aos pais e responsáveis das crianças e adolescentes exibidos nos vídeos.

O órgão quer apurar se houve omissão por parte das famílias, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê responsabilidades específicas na proteção contra situações de risco.

Agenda em Pernambuco

Nesta terça, Lula participou da cerimônia de inauguração da fábrica de hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana (PE), na Mata Norte de Pernambuco.

Após essa agenda, o presidente Lula visitará, às 15h, o Hospital Ariano Suassuna, no Recife, onde anunciará novas ações do programa Aqui Tem Especialidades, que realiza mutirões de atendimento e o uso de unidades móveis de saúde.

Em seguida, às 17h, Lula estará em Brasília Teimosa, também na capital, onde anunciará investimentos em regularização fundiária e realizará a entrega de 599 títulos de propriedade a famílias da comunidade, ao lado do prefeito João Campos (PSB).

