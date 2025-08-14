Em primeiro lugar nas pesquisas e chamado de "senador de Lula" Humberto é tido como favorito em 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Lula visita Pernambuco esta quinta-feira para uma agenda em Goiana na Hemobrás, empresa pública criada quando o senador Humberto Costa foi Ministro da Saúde, acompanhado pelo próprio Humberto que, ao contrário das vezes anteriores, não só divulgou para a imprensa a agenda do presidente como até orientou o credenciamento dos jornalistas para a visita, através do seu gabinete. Na ida a Goiana a vice Priscila Krause representará o estado já que a governadora Raquel Lyra estará no sertão em debates com a população. Ainda sem definição sobre o seu candidato a governador pois sonha em ter o apoio da governadora e do prefeito João Campos, Lula estará com João em Brasília Teimosa no final da tarde mas o evento em Goiana faz parte do recado que tem dado ao PT de que a reeleição de Humberto é a sua principal prioridade.

Essa preferência do presidente e o fato de ser o primeiro colocado em todas as pesquisas feitas até agora sobre a disputa pelo Senado – tem vantagem sobre os demais pretendentes bem acima da margem de erro – faz de Humberto hoje o nome mais citado no mundo político como favorito na busca pela reeleição no ano que vem. “ Para mim em 2026 vai ser eleito o senador de Lula, que é Humberto, e outro de direita “ – afirmou esta terça-feira um ex-deputado estadual que acompanha de perto os movimentos políticos e eleitorais pernambucanos.

Sobre a preferência pelo nome de Humberto tem sido citado o caso da senadora Teresa Leitão que se colocou na propaganda eleitoral como “senadora de Lula” e foi eleita em 2022, mesmo estando na chapa do PSB cujo candidato a governador ficou em quarto lugar no primeiro turno. Humberto está sendo incentivado a utilizar o mesmo slogan de Teresa para tristeza dos seus adversários. Sobre a força do nome do presidente, sobretudo no interior, uma fonte deste blog afirma ter presenciado a ida de Humberto a um evento com a governadora Raquel Lyra no qual quando ele foi citado apenas como “o senador Humberto” os aplausos foram expressivos mas sem entusiasmo, mas quando locutor acrescentou o senador de Lula , “o mundo veio abaixo”- contou a mesma fonte.

Um pé lá e outro cá

Na onda dos dois palanques em Pernambuco, Humberto tem buscado aproximação com a governadora, ao mesmo tempo em que aguarda uma conversa com João Campos. Os dois não vinham se dando bem e o senador recusou oferta de cargos para o seu grupo político mas esta semana se encontraram em Brasília, na solenidade do Congresso em homenagem a Miguel Arraes, e Humberto fez postagem em seu instagram tendo de um lado o prefeito e do outro a deputada federal Marília Arraes e escreveu “alegria em encontrar e abraçar a companheira Maria Arraes e o companheiro João Campos, neta e bisneto desse guerreiro de Pernambuco e do Brasil, Miguel Arraes, ao lado de quem dividi tantas boas lutas”.

João Paulo e Brasília Teimosa

Na visita de Lula a Brasília Teimosa, além de João Campos quem também deve ser reverenciado é o ex-prefeito do Recife João Paulo Silva, do PT. Em 2003, logo no início do seu primeiro mandato, João Paulo levou o presidente para conhecer a realidade de Brasília Teimosa e das palafitas. Lula liberou recursos para que, em parceria, João Paulo acabasse com as palafitas entregando casas aos moradores e resgatasse a orla que hoje é um ponto gastronômico importante da capital. “O projeto de Brasília Teimosa exigiu coragem e vontade política. Tenho muito orgulho dessa ação conjunta com o presidente Lula”- disse ontem o deputado.

Pergunta que não quer calar:

Como vai ser a primeira visita de Lula a Pernambuco neste mandato sem a presença da governadora Raquel Lyra?

