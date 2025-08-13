fechar
Política | Notícia

Ao vivo: Lula anuncia plano de contingência para socorrer setores afetados pelo tarifaço; assista

Medida Provisória Brasil Soberano buscará minimizar os impactos da sobretaxa de 50% aplicada pelo governo do presidente Donald Trump

Por JC Publicado em 13/08/2025 às 11:01
Segundo o presidente, o valor é um ponto de partida e poderá ser ampliado conforme a necessidade
Segundo o presidente, o valor é um ponto de partida e poderá ser ampliado conforme a necessidade - Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula (PT) anuncia, às 11h30 desta quarta-feira (13), a Medida Provisória Brasil Soberano, um plano de contingência para minimizar os impactos do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. (Assista  ao anúncio acima).

O pacote deve incluir linhas emergenciais de crédito, compras governamentais e um programa de proteção ao emprego em setores afetados. Ontem, o presidente anunciou um pacote inicial de R$ 30 bilhões em crédito para socorrer as empresas afetadas pela sobretaxa.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) convocou empresários para acompanhar o anúncio. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), também foram convidados.

A taxação de Trump começou a valer há uma semana. Desde então, equipes da Fazenda, Casa Civil e Indústria e Comércio vêm calculando alternativas para reduzir o prejuízo das empresas atingidas.

Do total de 4 mil produtos exportados para os Estados Unidos, cerca de 700 ficaram de fora da sobretaxa. Ainda assim, o tarifaço atinge 35,9% das exportações brasileiras, afetando itens estratégicos como carne, café e frutas.

Medidas previstas

  • Crédito – Linha emergencial de R$ 30 bilhões para empresas prejudicadas pelas tarifas.
  • FGE – Reformulação do Fundo de Garantia à Exportação para facilitar o financiamento.
  • Compras governamentais – Aquisição de produtos que seriam exportados, com foco em perecíveis como pescados, frutas e mel.
  • Empregos – Programa para preservar postos de trabalho nos setores impactados, evitando demissões.

