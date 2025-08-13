Ao vivo: Lula anuncia plano de contingência para socorrer setores afetados pelo tarifaço; assista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Medida Provisória Brasil Soberano buscará minimizar os impactos da sobretaxa de 50% aplicada pelo governo do presidente Donald Trump

O presidente Lula (PT) anuncia, às 11h30 desta quarta-feira (13), a Medida Provisória Brasil Soberano, um plano de contingência para minimizar os impactos do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. (Assista ao anúncio acima).

O pacote deve incluir linhas emergenciais de crédito, compras governamentais e um programa de proteção ao emprego em setores afetados. Ontem, o presidente anunciou um pacote inicial de R$ 30 bilhões em crédito para socorrer as empresas afetadas pela sobretaxa.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) convocou empresários para acompanhar o anúncio. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), também foram convidados.

A taxação de Trump começou a valer há uma semana. Desde então, equipes da Fazenda, Casa Civil e Indústria e Comércio vêm calculando alternativas para reduzir o prejuízo das empresas atingidas.

Do total de 4 mil produtos exportados para os Estados Unidos, cerca de 700 ficaram de fora da sobretaxa. Ainda assim, o tarifaço atinge 35,9% das exportações brasileiras, afetando itens estratégicos como carne, café e frutas.

Medidas previstas